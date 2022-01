Polski startup CallPage przejęty przez amerykańsko-indyjski Saas Labs

CallPage to krakowska firma ICT SaaS, działająca w oparciu o technologię blockchain. Została założona w 2015 roku przez Rossa Knapa, Andrew Tkachiva i Sergeya Butko. CallPage to rozwiązanie pozwalające na analizę zachowań klientów na stronie internetowej i umożliwiające nawiązanie bezpośredniego kontaktu między odwiedzającymi stronę internetową i przedstawicielami działu doradztwa klienta. W swojej historii otrzymała wsparcie od jednych z największych i najbardziej uznanych funduszy VC w Europie Środkowo-Wschodniej i krajach bałtyckich, takich jak bValue, Wise Guys Investment, Uno Capital, TDJ-Pitango Ventures, Innovation Nest i Market One Capital.

Na świecie ponad 1000 dużych i średniej wielkości firm z różnych branż korzysta z usług CallPage. Firma współpracuje z UPC, Docplanner, Inpost, Medicover i innymi markami na całym świecie. Spółka została wyróżniona w prestiżowych konkursach takich jak UPC Think Big, Aulery oraz Orzeł Innowacji. Prezes spółki Ross Knap trzykrotnie był na liście Forbes 30 under 30.

Krakowski startup zakupiony został przez branżowego inwestora SaaS Labs. Jest to firma założona w 2016 roku przez Gaurava Sharmę, tworząca rozwiązania informatyczne dla zespołów sprzedaży, wsparcia i marketingu, a także centrów kontaktowych, w celu zwiększenia automatyzacji i wydajności pracy, a także obniżenia kosztów. SaaS Labs działa w Indiach, na Filipinach i w USA, posiada dwa główne produkty: Justcall i Helpwise.

- Nasza dotychczasowa droga była bardzo dynamiczna, założyliśmy CallPage w 2015 roku z ambicją bycia globalnym startupem. W 2017 roku byliśmy już liderem w Polsce, w 2018 zebraliśmy największą na ten czas rundę od najlepszych polskich VC. W 2021 roku zostaliśmy dochodową spółką, a dzisiaj pozyskujemy mocnego partnera dla dalszej ekspansji zagranicznej. Bardzo się cieszę z takiej współpracy – mówi Ross Knap prezes i współtwórca CallPage.

JustCall to system telefoniczny w chmurze, stworzony dla zespołów sprzedaży, wsparcia i raportowania. Umożliwia tworzenie call center dla zespołów sprzedaży i contact center dla zespołów wsparcia. Oprócz funkcji systemu telefonii biznesowej JustCall oferuje również szereg funkcji automatyzacji przepływu pracy związanych z SMS-ami i połączeniami telefonicznymi. JustCall obecnie integruje się natywnie z ponad 70 innymi narzędziami biznesowymi.

Z kolei Helpwise umożliwia klientom konsolidację wszystkich strumieni komunikacji w jednej, współdzielonej skrzynce odbiorczej w celu zwiększenia efektywności pracy zespołu obsługi klienta. Przejęcie Callpage zostało przeprowadzona równolegle z pozyskaniem przez SaaS Labs finansowania o wartości 42 mln USD, w ramach serii B. Głównym inwestorem był w tej serii fundusz venture capital Sequoia Capital, przy udziale Base10 Partners i Eight Roads. Dzięki przejęcie SaaS Labs wzbogaci swój pakiet produktów firmy, która obsługuje obecnie 4 000 klientów w ponad 40 krajach, w tym takie firmy jak Walmart, Pipedrive, Dominos i Jaguar.

– Budujemy wielokanałową platformę komunikacji z klientami dla małych i średnich przedsiębiorstw. Przejęcie CallPage pomoże nam poszerzyć ofertę produktową, a także umocnić obecność na różnych rynkach – ocenia Gaurav Sharma, CEO Saas Labs, który jest przekonany, że kierowana przez niego firma jest w stanie wykorzystać rynkowe szanse, by osiągnąć 30-krotny wzrost w ciągu najbliższych 5-7 lat.

Przy transakcji związanej z nabyciem 100% udziałów polskiego startupu doradzała polska kancelaria B2RLaw. – To kolejna transakcja, przy której uczestniczyliśmy i w której cieszy to, że polskie technologie lub ekspertyzy technologiczne odniosły tak duży sukces, iż wzbudziły zainteresowanie międzynarodowych graczy. Trend, który obserwujemy, ma zdecydowanie tendencję wzrostową i szacujemy, że Polacy będą sprzedawać coraz więcej swoich startupowych inicjatyw – komentuje Aleksandra Polak z kancelarii B2RLaw.

Kwota przejęcia nie została ujawniona, natomiast cała transakcja była przeprowadzona gotówką.