Polski Ład: zmiany w rozliczaniu przychodów z najmu lokali mieszkaniowych

Polski Ład zakłada, że nie będzie można amortyzować lokali mieszkalnych, zarówno w działalności gospodarczej, jak i w najmie prywatnym. Według przepisów przejściowych podatnicy, którzy teraz rozliczają amortyzację od lokali mieszkalnych, będą mogli robić to jeszcze w 2022 r., ale pod warunkiem, że obecnie lokal jest wynajmowany i amortyzowany. Jednak osoby, które w przyszłym roku chciałyby wprowadzić do środków trwałych lokale mieszkalne, już nie będą mogły ich amortyzować. Oznacza to całkowity koniec amortyzacji lokali mieszkalnych od 2023 r.

Wynajmujący mieszkania prywatnie według Polskiego Ładu będą rozliczać je tylko na zasadzie ryczałtu. Podatnicy nie będą mogli odliczać od nich kosztów uzyskania przychodu, np. remontów. 2022 r. będzie okresem przejściowym dla podatników rozliczających najem na zasadzie skali podatkowej w br.

Nowe przepisy można zobrazować na przykładzie przedsiębiorcy, którego przedmiotem działalności gospodarczej jest najem 5 lokali mieszkalnych o wartości 5 mln zł. Okres amortyzacji wynosi 10 lat. Koszt, który ponosi przedsiębiorca poprzez odpisy amortyzacyjne, to 500 tys. zł. Od 2023 r. przedsiębiorca nie pomniejszy swoich przychodów o tę kwotę. W przypadku podatku liniowego wzrośnie obciążenie z tytułu podatku o ok. 95 tys. zł. Do tego należy doliczyć składkę zdrowotną, obowiązującą od przyszłego roku, która będzie liczona od dochodu.

Przedsiębiorca straci więc blisko 120 tys. zł na podatkach, które będzie musiał dodatkowo zapłacić.

Piotr Juszczyk, doradca podatkowy w firmie inFakt