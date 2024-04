Polski gigant monitoringu internetu - Brand24 łączy siły z amerykańską potęgą Semrush

Brand24, polska firma specjalizująca się w narzędziach do monitorowania internetu i mediów społecznościowych, łączy siły z amerykańskim Semrush, jedną z czołowych platform zajmujących się widocznością w internecie. Sprawdź, za ile Brand24 sprzedał pakiet więszkościowy i co to oznacza dla obu firm oraz dla polskiego ekosystemu startupów.