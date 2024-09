Polska innowacja wspiera rynek medycznej marihuany

Współpraca Blulog oraz Digipath

Decyzja o wyborze Blulog opierała się na dwóch kluczowych czynnikach:

łatwości obsługi systemu

jego zdolności do spełniania rygorystycznych wymagań regulacyjnych określonych przez The Cannabis Comliance Board – organizację, która nadzoruje branżę konopi indyjskich w Nevadzie poprzez ścisłą kontrolę wszystkich obszarów działalności podmiotów działających w tej branży oraz ich licencjonowanie.

Głównym celem wdrożenia było stworzenie spójnego i aktywnego systemu monitorowania temperatur w całym laboratorium.

Rozwiązanie Blulog pozwala na kontrolowanie temperatury w pomieszczeniach, lodówkach, zamrażarkach oraz inkubatorach, co zapewnia odpowiednie warunki do przechowywania próbek i materiałów oraz eliminuje ryzyko negatywnego wpływu wahań temperatury na wyniki badań.

Przed rozpoczęciem współpracy Digipath borykał się z problemami związanymi z manualnym monitorowaniem temperatur w różnych częściach laboratorium. Proces ten był nie tylko czasochłonny, ale również obciążony ryzykiem błędu, gdyż pomiary wykonywane były jedynie w określonych odstępach czasu.

Wdrożenie systemu pozwoliło Digipath na precyzyjne monitorowanie temperatury w laboratoriach, gdzie przechowywane i testowane są produkty konopne.

Dzięki temu firma może nie tylko spełniać rygorystyczne wymogi amerykańskich regulacji, ale także zbierać kluczowe dane analityczne, które pozwolą na lepszą kontrolę.

Kontrola temperatury w laboratorium jest kluczowa, aby zapewnić dokładne wyniki dla naszych klientów. Wcześniej nasi pracownicy musieli wielokrotnie sprawdzać urządzenia rejestrujące temperaturę w różnych miejscach, co było bardzo czasochłonne i nie zawsze precyzyjne. Rozwiązanie Blulog zostało wdrożone szybko i pozwoliło nam spełnić rygorystyczne normy oraz bardzo usprawniło naszą pracę – komentuje Tony Hattery, dyrektor ds. operacyjnych i jakości w Digipath.

Wdrożenie systemu trwało około miesiąca. Początkowe wyzwania, takie jak przypisanie rejestratorów do odpowiednich miejsc oraz problemy z łącznością, zostały szybko rozwiązane dzięki wsparciu zespołu. Efektem wdrożenia było pozyskanie przez Digipath dostęp do danych, które pozwoliły na podejmowanie kluczowych decyzji operacyjnych. Dane te przyczyniły się m.in. do instalacji dodatkowej klimatyzacji w niektórych obszarach laboratorium oraz wymiany wadliwego sprzętu.

Digipath planuje kontynuować współpracę z Blulog oraz korzystać z systemu we wszystkich obszarach swoich laboratoriów w najbliższych latach. Dzięki wdrożonym rozwiązaniom firma zyskała pewność, że wyniki badań są precyzyjne, a wszystkie procesy przebiegają zgodnie z najwyższymi standardami.

Jesteśmy dumni, że mogliśmy wesprzeć Digipath w dostarczaniu najwyższych standardów monitorowania temperatury, które są niezbędne w branży konopnej. W tak wymagającej branży, precyzja i zgodność z wymaganiami prawnymi są kluczowe, a nasza technologia doskonale odpowiada na te potrzeby. Nasze wieloletnie doświadczenie w pracy z amerykańskimi laboratoriami, takimi jak Digipath, pozwala nam wyznaczać nowe standardy również na rynku polskim, gdzie sektor medycznej marihuany zyskuje na znaczeniu. Nasze inteligentne rozwiązania monitorujące mogą odegrać istotną rolę w zapewnieniu wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktów, a także wspierać dynamiczny rozwój tej branży – mówi Zbigniew Biegaj, współzałożyciel i prezes firmy Blulog.

Nowe możliwości dla Polski

Uprawa marihuany w Polsce, szczególnie w celach medycznych, wymaga spełnienia ściśle określonych norm dotyczących zarówno infrastruktury, jak i sposobu monitorowania uprawy.

Zgodnie z przepisami, producenci medycznej marihuany w Polsce muszą zapewnić odpowiednie warunki do przechowywania i zbioru roślin, w tym suszarnię, magazyny oraz systemy monitorowania temperatury i wilgotności.

Technologie takie jak system Blulog, który umożliwia precyzyjne monitorowanie parametrów środowiskowych w czasie rzeczywistym, mogą odegrać kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i jakości hodowli oraz realnie wspierać rozwój firm, które się tym zajmują. Dzięki zastosowaniu technologii IoT, Blulog umożliwia kontrolę warunków przechowywania w laboratoriach i magazynach, w czasie rzeczywistym, eliminując ryzyko wahań temperatury, które mogłyby negatywnie wpłynąć na właściwości produktów i surowców​.