Polska druga od końca w UE w adopcji sztucznej inteligencji, ale jest plan

Rząd przyjął "Politykę rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce do 2030 roku", wyznaczając ramy wdrażania AI w administracji i gospodarce. Nowością jest nacisk na krajowe rozwiązania - administracja testuje polski model językowy PLLuM oraz korzysta z platformy AI HUB Poland.
W skrócie:
Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało zaktualizowaną "Politykę rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce do 2030 roku". Dokument wyznacza kierunki działań dla administracji, biznesu, nauki i samorządów, stawiając na bezpieczeństwo, mierzalne cele i inwestycje w infrastrukturę.
Kluczowym elementem jest PLLuM (Polish Large Language Model) - polski model językowy rozwijany przez konsorcjum pod przewodnictwem Politechniki Wrocławskiej. Według Ministerstwa Cyfryzacji, PLLuM został wytrenowany na polskojęzycznych tekstach, co pozwala na lepsze rozumienie fleksji, kontekstu kulturowego i stylu wypowiedzi. Model ma zapewnić większą niezależność technologiczną i bezpieczeństwo prawne - możliwość lokalnego uruchamiania i kontrolowania danych.
Równolegle rusza AI HUB Poland - platforma wspierająca zarządzanie, rozwój i wdrażanie AI w sektorze publicznym. Projekt obejmuje centralny system zarządzania projektami AI, repozytorium otwartych rozwiązań automatyzacji oraz wsparcie dla mniejszych jednostek administracyjnych.
Badanie Polcom "Barometr cyfrowej transformacji polskiego biznesu 2025-2026" (100 średnich i dużych firm, kwiecień 2025) pokazuje dynamiczny wzrost wykorzystania AI.
"Sztuczna inteligencja przestała być w Polsce domeną wyłącznie innowatorów i największych korporacji. Coraz częściej sięgają po nią firmy średniej wielkości, które widzą szybki zwrot z inwestycji, szczególnie w obszarach bezpieczeństwa, automatyzacji i zarządzania wiedzą" - mówi Adam Pastuszka z Polcom.
Tylko 8,4 proc. polskich firm wykorzystuje AI - to drugi najgorszy wynik w UE, przed Rumunią (5,2 proc.).
Dla porównania: średnia unijna wynosi 20 proc., a liderzy - Dania (42 proc.), Finlandia (37,8 proc.) i Szwecja (35 proc.) - są kilkukrotnie wyżej.
Rozbieżność między badaniem Polcom (65 proc.) a danymi Eurostatu (8,4 proc.) wynika prawdopodobnie z różnic metodologicznych - Polcom badał średnie i duże firmy, podczas gdy Eurostat obejmuje całą populację przedsiębiorstw.
Badanie MIT z 2025 roku ostrzega dodatkowo, że 95 proc. pilotaży AI w firmach kończy się porażką, a tylko 5 proc. projektów osiąga szybki wzrost przychodów.
W ramach strategii UE w Polsce powstaną dwie z 19 fabryk AI budowanych w Europie - w Poznaniu i Krakowie.
Fabryka AI to specjalistyczne centrum obliczeniowe wyposażone w superkomputery, które działa jak cyfrowy zakład przemysłowy: zamiast fizycznych surowców przetwarza ogromne ilości danych, aby masowo „produkować” systemy sztucznej inteligencji.
Krakowska Gaia AI Factory ma być kilka razy mocniejsza od najszybszego polskiego superkomputera Helios. Komisja Europejska uruchamia 409 mld euro z Europejskiego Funduszu Konkurencyjności na transformację cyfrową.
Wyzwaniem pozostają wysokie koszty wdrożeń (od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy złotych w zależności od rozwiązania), konieczność integracji z istniejącymi systemami oraz deficyt kompetencji.
Strategia zakłada wykorzystanie infrastruktury PLGrid, Fabryk AI oraz planowanej Baltic AI GigaFactory do wsparcia środowiska naukowego i biznesu.
Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji, Polcom, Eurostat, MIT, gov.pl
Foto: Freepik
