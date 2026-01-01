Polska druga od końca w UE w adopcji sztucznej inteligencji, ale jest plan

W skrócie:

Rząd przyjął Politykę rozwoju AI do 2030 roku

Administracja testuje polski model PLLuM

Platforma AI HUB Poland wspiera sektor publiczny

Polska druga od końca w UE w adopcji AI (8,4 proc.)

Rządowa strategia AI - krajowe modele i infrastruktura

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało zaktualizowaną "Politykę rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce do 2030 roku". Dokument wyznacza kierunki działań dla administracji, biznesu, nauki i samorządów, stawiając na bezpieczeństwo, mierzalne cele i inwestycje w infrastrukturę.

Strategia zakłada stworzenie skoordynowanego ekosystemu AI, który będzie wspierał rozwój gospodarczy i społeczny.

Kluczowym elementem jest PLLuM (Polish Large Language Model) - polski model językowy rozwijany przez konsorcjum pod przewodnictwem Politechniki Wrocławskiej. Według Ministerstwa Cyfryzacji, PLLuM został wytrenowany na polskojęzycznych tekstach, co pozwala na lepsze rozumienie fleksji, kontekstu kulturowego i stylu wypowiedzi. Model ma zapewnić większą niezależność technologiczną i bezpieczeństwo prawne - możliwość lokalnego uruchamiania i kontrolowania danych.

Równolegle rusza AI HUB Poland - platforma wspierająca zarządzanie, rozwój i wdrażanie AI w sektorze publicznym. Projekt obejmuje centralny system zarządzania projektami AI, repozytorium otwartych rozwiązań automatyzacji oraz wsparcie dla mniejszych jednostek administracyjnych.

Polskie firmy przyspieszają - ale dystans do liderów rośnie

Badanie Polcom "Barometr cyfrowej transformacji polskiego biznesu 2025-2026" (100 średnich i dużych firm, kwiecień 2025) pokazuje dynamiczny wzrost wykorzystania AI.

65 proc. przedsiębiorstw stosuje AI w cyberbezpieczeństwie ,

, 63 proc. w zarządzaniu wiedzą,

52 proc. w automatyzacji procesów operacyjnych,

37 proc. aktywnie analizuje wdrożenia w najbliższym czasie.

"Sztuczna inteligencja przestała być w Polsce domeną wyłącznie innowatorów i największych korporacji. Coraz częściej sięgają po nią firmy średniej wielkości, które widzą szybki zwrot z inwestycji, szczególnie w obszarach bezpieczeństwa, automatyzacji i zarządzania wiedzą" - mówi Adam Pastuszka z Polcom.

Jednak dane Eurostatu z 2025 roku stawiają Polskę w trudnej sytuacji.

Tylko 8,4 proc. polskich firm wykorzystuje AI - to drugi najgorszy wynik w UE, przed Rumunią (5,2 proc.).

Dla porównania: średnia unijna wynosi 20 proc., a liderzy - Dania (42 proc.), Finlandia (37,8 proc.) i Szwecja (35 proc.) - są kilkukrotnie wyżej.

Rozbieżność między badaniem Polcom (65 proc.) a danymi Eurostatu (8,4 proc.) wynika prawdopodobnie z różnic metodologicznych - Polcom badał średnie i duże firmy, podczas gdy Eurostat obejmuje całą populację przedsiębiorstw.

Badanie MIT z 2025 roku ostrzega dodatkowo, że 95 proc. pilotaży AI w firmach kończy się porażką, a tylko 5 proc. projektów osiąga szybki wzrost przychodów.

Fabryki AI i wyzwania adopcji technologii

W ramach strategii UE w Polsce powstaną dwie z 19 fabryk AI budowanych w Europie - w Poznaniu i Krakowie.

Fabryka AI to specjalistyczne centrum obliczeniowe wyposażone w superkomputery, które działa jak cyfrowy zakład przemysłowy: zamiast fizycznych surowców przetwarza ogromne ilości danych, aby masowo „produkować” systemy sztucznej inteligencji.

Krakowska Gaia AI Factory ma być kilka razy mocniejsza od najszybszego polskiego superkomputera Helios. Komisja Europejska uruchamia 409 mld euro z Europejskiego Funduszu Konkurencyjności na transformację cyfrową.

Wyzwaniem pozostają wysokie koszty wdrożeń (od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy złotych w zależności od rozwiązania), konieczność integracji z istniejącymi systemami oraz deficyt kompetencji.

Strategia zakłada wykorzystanie infrastruktury PLGrid, Fabryk AI oraz planowanej Baltic AI GigaFactory do wsparcia środowiska naukowego i biznesu.

Warto zapamiętać

Polska ma ambitną strategię AI, ale dystans do liderów UE się pogłębia

Krajowe modele językowe (PLLuM) dają niezależność technologiczną i prawną

Większość wdrożeń AI kończy się porażką - potrzebna strategia wartości

Dwie fabryki AI w Polsce to szansa na przyspieszenie adopcji technologii

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji, Polcom, Eurostat, MIT, gov.pl

Foto: Freepik