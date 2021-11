Polacy w czołówce największego światowego konkursu na algorytmy do analizy obrazowania medycznego mózgu

BraTS to coroczny, największy na świecie konkurs poświęcony algorytmom do analizy obrazowania medycznego mózgu. W dziesiątej, jubileuszowej edycji wydarzenia, wzięło udział ponad 2600 drużyn z całego świata. Jedynie połowa z nich wykonała zadanie konkursowe polegające na budowie algorytmu automatycznie segmentującego glejaka na trzy regiony: obrzęk, aktywne komórki nowotworowe (wzmacniające się po podaniu kontrastu) oraz martwicę w badaniach rezonansu magnetycznego. Po fazie walidacyjnej (konkurs składa się z etapów walidacyjnego oraz testowego) zespół FP Healthcare zajmuje 5 miejsce. W czołowej dziesiątce znalazły się także zespoły z Niemiec, USA, Chin, Tajwanu i Korei Południowej.

– Jesteśmy niezwykle podekscytowani. BRaTS to największy i najbardziej prestiżowy konkurs, a jego patronami i sponsorami są czołowe amerykańskie organizacje medyczne i firmy technologiczne. Pozycja, którą zajmujemy po pierwszej fazie konkursu, którego znaczenie w dziedzinie automatycznej segmentacji nowotworów mózgu można porównać do Oscarów w świecie filmu, to historyczny wynik. Plasuje nas w ścisłej czołówce firm zajmujących się analizą badań obrazowania medycznego. Ten sukces jest udziałem zespołu naszych inżynierów w składzie: Krzysztof Kotowski, Bartosz Machura, Damian Kucharski, Szymon Adamski i Jakub Nalepa – komentuje Szymon Janota, szef jednostki FP Healthcare w Future Processing.

Organizatorami projektu BraTS są jedne z najważniejszych na świecie instytucji związanych z dziedziną wykorzystywania sztucznej inteligencji (AI) w obrazowaniu medycznym: Towarzystwo Radiologiczne Ameryki Północnej (Radiological Society of North America), Amerykańskie Towarzystwo Neuroradiologii (American Society of Neuroradiology) oraz Towarzystwo MICCAI (Medical Image Computing and Computer Assisted Interventions) zrzeszające badaczy w dziedzinie przetwarzania obrazów medycznych i interwencji komputerowych.

– Etap testowy konkursu obejmuje większą ilość badań w zakresie skuteczności opracowanego rozwiązania niż miało to miejsce w fazie walidacyjnej. Tym samym jego wyniki będą jeszcze bardziej miarodajne i ostateczne. Nawiązując do świata filmu można powiedzieć, że nasz algorytm został nominowany do Oskara, a teraz z nadzieją na wygraną wyczekujemy gali finałowej zaplanowanej na ostatnią niedzielę listopada. Niezależnie od wyników traktujemy to wyróżnienie w kategoriach wielkiego sukcesu - mówi Marek Pitura, kierownik projektów w FP Healthcare.

FP Healthcare, będące jednostką biznesową gliwickiej firmy technologicznej Future Processing, wykorzystuje możliwości sztucznej inteligencji w nowoczesnej medycynie. Jej specjaliści opracowują zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego i komponenty segmentacji AI, które można integrować z większymi systemami analizy obrazów medycznych.– Współczesna medycyna musi stawić czoła licznym wyzwaniom technologicznym, a wśród nich poprawie jakości procesów diagnostycznych. Odpowiedź na to wyzwanie stanowią innowacyjne algorytmy uczenia maszynowego. Pozwolą one na przykład na wykrywanie zmian chorobowych trudnych do rozpoznania ludzkim okiem i będą wspierać lekarzy przy podejmowaniu decyzji diagnostycznych. Między innymi nad takimi rozwiązaniami pracują nasi specjaliści – podsumowuje Szymon Janota.