Polacy są przychylni edukacji online, ale tej zorganizowanej – niemal połowa jest zdania, że może być ona równie efektywna, co lekcje stacjonarne

Chociaż Polacy uznają kursy online i aplikacje edukacyjne za ciekawe narzędzia, to jednak 62 proc. uważa, że nie są one w stanie zastąpić tradycyjnych lekcji. Natomiast blisko połowa respondentów jest zdania, że zorganizowana nauka zdalna może być tak samo efektywna, jak stacjonarna. Według 31 proc. ankietowanych szkolne podręczniki można częściowo lub całkowicie zastąpić wersjami cyfrowymi. Co 4. badany uważa, że korzystanie ze smartfonów do nauki powinno być dopuszczone w szkołach. Warto jednak pamiętać, że organizacja takich zajęć wymaga innego podejścia nauczyciela i większego zaangażowania uczniów.