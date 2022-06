Polacy przesiadają się na rowery elektryczne

Wzrost popularności rowerów elektrycznych na polskich ulicach i ścieżkach rowerowych zauważany jest „gołym okiem”, mówią o nim także eksperci, a wyniki badań potwierdzają te wnioski. Według najnowszego sondażu zrealizowanego na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego 4 na 10 ankietowanych rozważa zakup roweru elektrycznego w niedalekiej przyszłości.

Przyczyn dużego zainteresowania „elektrykami” można upatrywać w wielu korzyściach, na które mogą liczyć użytkownicy. Praktyczny i komfortowy e-bike z powodzeniem zastępuje samochód czy komunikację zbiorową. Wielu mieszkańców polskich miast przekonało się o tym w czasie pandemii. Przesiadka na rower, która najpierw stała się koniecznością, później okazała się atrakcyjnym i świadomym wyborem. W wielu europejskich miastach e-rowery stanowią bardzo ważny element transportu lokalnego, odciążając zatłoczone ulice i sprawiając okolice bardziej dostępną i przyjazną pieszym. A to dopiero początek zalet…

Zdrowo, tanio i ekologicznie

Rower elektryczny to nie jest opcja dla leniwych. Nie zwalnia z wysiłku fizycznego i nie wyręcza, tylko pomaga. Energia z silnika wspiera rowerzystę tylko wtedy, gdy ten kręci pedałami. Dlatego też rowerzysta na „elektryku” również może liczyć na wszystkie korzyści dla zdrowia, które zapewniają klasyczne jednoślady – m.in. wzrost endorfin, poprawa wydolności czy redukcja stresu. A większa kontrola wysiłku i zdobywanie do tej pory nieosiągalnych szlaków może tylko sprawić, że więcej osób wsiądzie na dwa kółka.

Coraz więcej Polaków zwraca uwagę na aspekty ekonomiczne e-rowerów

Wzrost cen paliw w co drugim ankietowanym (50%) wywołuje chęć skorzystania z roweru elektrycznego. Posiadanie e-bike’a pozwoliłoby także obniżyć domowe wydatki na transport i mobilność. Z takim stwierdzeniem zgodziło się 60% respondentów. Biorąc pod uwagę koszt zakupu i eksploatacji, dla większości badanych (70%) zakup roweru elektrycznego jest bardziej ekonomiczny od samochodu. Koszty utrzymania także nie pozostawiają złudzeń:

100 km na e-bike’u to mniej niż 20 groszy

Rower elektryczny to także idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy przykładają dużą wagę do troski o środowisko naturalne. Coraz większa świadomość ekologiczna wpływa na codzienne wybory Polaków. Zeroemisyjny i przyjazny środowisku rower elektryczny może stać się łatwą odpowiedzią na potrzebę przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych, a tym samym kluczowym środkiem transportu w niedalekiej przyszłości.

Dalej, szybciej i łatwiej

„Wybrałbym rower, ale mam za daleko do pracy”, „wsiadłbym na rower, ale muszę pojechać poza granice miasta” – czasami odległość celu podróży sprawia, że rower zostaje przekreślony. Kondycja rowerzysty czy znaczne przewyższenia po drodze też mają wpływ na wybór środka transportu. Warto wtedy sięgnąć po wspomaganie elektryczne.

E-rowery sprawdzają się świetnie na dłuższych dystansach

Pojemność baterii pozwala na wyprawy nawet do 150 km. Taki dystans z pewnością pozwoli na realizację znacznej większości codziennych planów – zarówno miejskich, jak i podmiejskich – bez konieczności korzystania z auta. Na zasięg oczywiście wpływa wiele czynników – m.in. ukształtowanie terenu, siła wiatru czy jakość materiałów. Gwarancja wysokiej wydajności i dłuższej żywotności leży w wyborze cenionych marek. E-rowerzyści stawiając na producentów stosujących certyfikowane komponenty, mogą mieć pewność co do deklarowanego zasięgu i jakości produktów, ale przede wszystkim bezpieczeństwa podczas jazdy.

Dodatkową energię, którą rowerzyście na e-bike’u zapewnia silnik można porównać do wsparcia drugiego rowerzysty, który pomaga napędzać rower, niczym w tandemie. Łatwo więc osiągnąć większą prędkość, ale też docierać wszędzie punktualnie, nie tracąc czasu na stanie w korkach czy szukanie miejsca parkingowego. Szybciej oznacza także bezpiecznie – rower elektryczny jest wspomagany silnikiem do prędkości 25 km/h. Po jej przekroczeniu e-bike działa jak klasyczny rower i wzrost tempa mogą zapewnić tylko siła i kondycja kolarza.

Z kompanem w postaci roweru elektrycznego jest też po prostu łatwiej. Coraz więcej Polaków docenia korzyści płynące z użytkowania „elektryków”. Świadczą o tym także wypowiedzi respondentów – aż 63% badanych sądzi, że e-rowery ułatwiają drogę do pracy, zaś 62% uważa, że mogą pomóc w codziennych zakupach. Przewagi e-bike’ów nad innymi środkami transportu przynoszą wiele korzyści nie tylko pojedynczym użytkownikom, lecz także pozytywnie wpływają na rozwój miast i społeczeństwa.