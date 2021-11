Poczta Polska wprowadza nadawanie i opłacanie przesyłek Pocztex przez internet

W ramach nowych udogodnień, klienci mogą także wygenerować etykietę z opcją dokonania płatności później – np. u kuriera albo w placówce.

Nowa strona internetowa Pocztex oferuje usługi dla dwóch grup klientów: detalicznych (dla Ciebie) oraz biznesowych (dla firmy). Jeżeli chcemy szybko i wygodnie nadać paczkę, na stronie głównej wybieramy format przesyłki oraz jedno z 3 możliwych miejsc jej dostarczenia (pod adres, do punktu lub automatu pocztowego). Po wprowadzeniu danych, pojawia się wycena wybranej przez nas usługi. Po kliknięciu: „Nadaj przesyłkę” wprowadzimy bardziej szczegółowe parametry nadania, możemy skorzystać z usług dodatkowych oraz wybrać opcję wysyłki. Na końcu otrzymamy możliwość opłacenia przesyłki, którą zamierzamy nadać w placówce pocztowej. Po zakończeniu procesu etykieta adresowa jest przesyłana na wskazany przez klienta adres email.

– Wprowadzamy nowy standard usług świadczonych w ramach Pocztexu. Doręczenie w przewidywanym terminie D+1, czyli następnego dnia po nadaniu, to nasza odpowiedź na wymagania rynku. Klientom oczekującym błyskawicznego doręczenia ważnych przesyłek, dedykujemy usługę Na Dziś, czyli dostawę w wybranych miastach i relacjach tego samego dnia. Ponadto coraz więcej usług w ramach Pocztexu, takich jak możliwość płatności za przesyłkę, dostępnych jest on-line – zaznacza Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

Poczta Polska zapowiada wprowadzenie kolejnych udogodnień do swojej flagowej usługi kurierskiej. Już wkrótce klienci zyskają dostęp do aplikacji mobilnej, zapewniającej m.in. możliwość nadania przesyłek Pocztex, ich śledzenie oraz odbiór z automatów paczkowych. Twórcą tego kompleksowego rozwiązania informatycznego, obejmującego także dostęp do dedykowanego Panelu Klienta dla osób korzystających z komputerów, będzie spółka z grupy spółek Poczty Polskiej - Poczta Polska Usługi Cyfrowe.