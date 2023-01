Poczta Polska rozwija usługi kurierskie z RFID

Technologia RFID (Radio-Frequency Identification) jest znana nie od dziś. W branży kurierskiej wciąż stanowi jednak nowość i niewiele firm decyduje się na jej wdrożenie na szeroką skalę. Z tej przyczyny testy zrealizowane przez narodowego operatora stanowią innowację na skalę światową. RFID automatyzuje, upraszcza i przyspiesza procesy identyfikacyjne opracowywanych przesyłek. Dzięki zastosowaniu technologii przesyłkę będzie można śledzić na każdym etapie jej podróży, na bieżąco reagując na zdarzenia w łańcuchu dostaw, by jeszcze lepiej spełniał on swoje zadania, a klient szybciej i sprawniej otrzymywał zamówiony towar.

– Realizacja usług pocztowych w tak rozległej sieci logistycznej, jaką dysponuje Poczta Polska, wymaga sprawnego systemu i postępującej automatyzacji zachodzących procesów. Zgodnie ze strategią Spółki inwestujemy w obszar logistyki, zarówno poprzez modernizację obiektów logistycznych i parku maszynowego, jak i testowanie nowych technologii. Wielowektorowe i komplementarne działania to klucz do sprawnej i szybkiej obsługi rosnącego wolumenu perspektywicznych przesyłek kurierskich i paczkowych – podkreśla Krzysztof Falkowski, prezes Poczty Polskiej.

W ramach realizacji projektu Poczta Polska współpracuje z partnerami: Łukasiewicz – Poznańskim Instytutem Technologicznym – odpowiedzialnym za wkład naukowo-badawczy, część analityczną oraz scenariusze testów realizowanych w bieżącym i kolejnym etapie oraz konsorcjum Orange/Hadatap (dostawcą i wykonawcą instalacji RFID). RFID to pierwszy projekt naukowo-badawczy w Poczcie Polskiej współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Łączna jego wartość wynosi ponad 9 mln zł.

– Poczta jest otwarta na nowe technologie, informatyzacja i automatyzacja obsługi przesyłek pocztowych to jeden z istotnych kierunków naszej strategii rozwoju, która stawia na nowoczesność i efektywność wdrażanych rozwiązań. Dzięki współpracy ze środowiskami naukowymi, badamy rozwiązania przekładające się bezpośrednio na podniesienie poziomu jakości i bezpieczeństwa naszych usług. To ważne, aby polskie firmy korzystały z osiągnięć polskiej nauki i stosowały innowacyjne rozwiązania – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej.

Przeprowadzone testy polegały na śledzeniu przepływu przesyłek oznakowanych znacznikami RFID od momentu rejestracji w systemie (sortownia początkowa), do momentu dostarczenia przesyłek do miejsca przeznaczenia (sortownia końcowa).

– Cieszę się, że Łukasiewicz mógł uczestniczyć w projekcie, który bez wątpienia przyczyni się do rozwoju usług kurierskich w Polsce. Dzięki nowemu rozwiązaniu przesyłka będzie mogła szybciej niż do tej pory trafić do klientów Poczty Polskiej. Polskie firmy powinny inwestować w innowacje, bo przez to zwiększają swoją konkurencyjność. Szczególnie istotne jest to dziś, gdy sytuacja rynkowa wymaga od nowoczesnych przedsiębiorstw szybkich reakcji. Technologia RFID doskonale odnajduje się w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Łukasiewicz to naukowcy, którzy pracują dla gospodarki, zaś celem Łukasiewicza jest wsparcie polskich firm tak, aby wprowadzały na rynki nowe produkty lub usługi. Sukcesem Łukasiewicza jest sukces przedsiębiorstw, z którymi współpracujemy – podkreśla Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.