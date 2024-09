Poczta Polska: Opłaty za przekazanie pieniędzy na rzecz powodzian trafią do poszkodowanych

Poczta Polska jako spółka Skarbu Państwa pobiera opłaty od wpłat dokonywanych w jej placówkach. Kierownictwo Spółki podjęło jednak decyzję, by wszystkie środki pobrane w dniach od 16 do 30 września br. z tytułu opłat za wpłaty na rachunki bankowe organizacji pomagających powodzianom trafiły również do osób poszkodowanych.

Poczta Polska podejmuje szereg działań, które mają pomóc osobom poszkodowanym przez powódź. Spółka m.in. przyspieszyła doręczanie emerytur na terenach dotkniętych powodzią, aby zapewnić poszkodowanym przez żywioł seniorom dostęp do środków pieniężnych w tym jakże trudnym czasie.

W tak ekstremalnej sytuacji ratowanie życia i dobytku są na pierwszym miejscu. Niezbędny jest też dostęp do gotówki. Zależy nam, by starsi obywatele zagrożeni powodzią lub już dotknięci skutkami klęski żywiołowej, mieli zapewniony dostęp do środków pieniężnych – podkreślił prezes Poczty Polskiej Sebastian Mikosz.

Poczta Polska sukcesywnie uruchamia również zastępcze i mobilne punkty pocztowe dla mieszkańców terenów dotkniętych lub zagrożonych powodzią. W mobilnych punktach pocztowych można dokonywać przede wszystkim płatności i wypłat gotówki oraz zrealizować podstawowe usługi – jak nadanie listu czy paczki pocztowej. Dodatkowo są tam wypłacane świadczenia emerytalno-rentowe.