PLNOG31 to m.in. security, data center, IoT, routing, sieci 5G, network slicing i cloud. Poznaj szczegóły i dołącz do wydarzenia ze zniżką!

Kto tym razem zatrzęsie sceną PLNOGa?

Agenda konferencji zapowiada się niezwykle obiecująco i pęka w szwach od znanych oraz cenionych nazwisk z branży ICT. Łukasz Bromirski, Michał Furmankiewicz, Adam Haertle i Tony Przygienda to tylko zapowiedź tego, co czeka na nas podczas konferencji. Organizatorzy stawiają na trzy ścieżki tematyczne, z których każda skupia się na innej dziedzinie związanej z branżą telco:

Operatorzy - jest to ścieżka stworzona z myślą o największych graczach na rynku. Dowiesz się wiele na temat światłowodu od Orange, a także poznasz nowe technologie wykorzystywane w branży.

Dostawcy - panel skierowany do małych i dużych dostawców rynku telco. Poruszone zostaną zagadnienia związane z prawem i regulacjami oraz z bezpieczeństwem sieci.

Edukacja i Biznes - miejsce, w którym możesz poszerzyć swoją wiedzę. Prelekcje zostaną poprowadzone przez wykładowców akademickich, liderów biznesowych oraz studentów.

Najbliższą edycję wyróżni również hasło “Back To The Roots” - czyli powrót do tego, co znane i lubiane. Nie zabraknie również specjalistów z małych i średnich firm. Jednym słowem PLNOG, dzięki najlepszym ekspertom z branży IT zapewnia program merytoryczny na najwyższym poziomie. Zachęcamy do zapoznania się z pełną agendą, którą znajdziesz na stronie PLNOG-a.

Dołącz do grona uczestników ze zniżką!

Jak co roku, PLNOG zapowiada się nie tylko jako konferencja, ale jako wydarzenie branżowe, na którym po prostu trzeba być. Specjalnie dla naszych czytelników organizator przygotował kod promocyjny, który uprawnia do 15% zniżki - wystarczy podczas rejestracji podać hasło:

DZIENNIK15





Świat technologii zmienia się bardzo szybko i nie łatwo nad nim nadążyć. Jeśli nie chcesz pozostać w tyle, już dzisiaj kup bilet i 15 maja przyjedź do Krakowa, korzystając ze zniżki dla naszych Czytelników. ;)

Więcej informacji o PLNOG31 można znaleźć na Facebooku, LinkedIn i Twitterze, a żeby przekonać się, jak wyglądała poprzednia edycja, wystarczy zajrzeć na Youtube.

