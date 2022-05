Płatności SwatchPAY dostępne w PKO BP

Płatności SwatchPAY! są obecnie oferowane tylko w wybranych krajach, w tym w Polsce, Szwajcarii, Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech oraz krajach skandynawskich. Działają jednak we wszystkich terminalach płatniczych na świecie, które przyjmują płatności zbliżeniowe kartami organizacji Mastercard i Visa. Płatności SwatchPAY! dla kart Mastercard pojawiły się w Polsce na przełomie 2020/2021 roku, ale PKO Bank Polski jest pierwszym bankiem, który SwatchPAY! udostępnia w Polsce dla kart z logo Visa.

Jak zacząć płacić za pomocą SwatchPAY?

Aby skorzystać z płatności SwatchPAY!, należy dodać kartę płatniczą PKO Banku Polskiego do zegarka Swatch, który obsługuje ten system płatności. Jeśli klient ma smartfon z systemem Android lub iOS oraz z łącznością NFC może w swoim telefonie dodać kartę do płatności zegarkiem. W tym celu wystarczy zainstalować aplikację „SwatchPAY! App by wearonize” (dostępną także w języku polskim), utworzyć konto w aplikacji i następnie postępować zgodnie z instrukcją. Można też dodać kartę do zegarka w sklepie stacjonarnym Swatch lub podczas zakupu w sklepie internetowym tej firmy (szczegóły na stronie).

Jeden zegarek Swatch może być powiązany w danej chwili tylko z jedną kartą płatniczą, ale jedna karta, może być powiązana z jednym lub z kilkoma zegarkami tej marki.

SwatchPAY! działa jak karta płatnicza – wystarczy przysunąć zegarek do czytnika w terminalu zbliżeniowym. Nie trzeba zegarka wybudzać czy włączać opcji płatności. Płatności powyżej 100 złotych (lub płatności za granicą, gdy przekraczają limit płatności zbliżeniowych w danym kraju) wymagają jedynie potwierdzenia na terminalu kodem PIN do dodanej karty.

W przypadku zgubienia lub kradzieży zegarka w każdej chwili klient może zablokować lub usunąć kartę w aplikacji SwatchPAY! lub za pośrednictwem infolinii PKO Banku Polskiego – płatność zegarkiem będzie wtedy niemożliwa.

To kolejna wygodna i bezpieczna metoda płatności dostępna dla klientów PKO Banku Polskiego – oprócz tradycyjnych, zbliżeniowych kart płatniczych, mają do dyspozycji: płatności BLIKIEM (kodem BLIK oraz zbliżeniowo za pomocą smartfonów z systemem Android), smartfonem w aplikacji IKO (dla telefonów z Androidem), za pomocą Apple Pay (smartfony iPhone i zegarki Apple) i sportowymi zegarkami obsługującymi Garmin Pay, a klienci korporacyjni i samorządowi mogą używać Google Pay.