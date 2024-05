Platforma wizowa dla cyfrowych nomadów w Turcji już dostępna online

Kto może zostać cyfrowym nomadą w Turcji?

Obywatele ponad 30 krajów, w tym Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii i państw Unii Europejskiej, w wieku od 21 do 55 lat, mogą ubiegać się o tę specjalną wizę. Wymagania obejmują:

Ważny jeszcze przez minimum sześć miesięcy od daty dnia wjazdu do Turcji paszport lub dokument podróży

Dyplom ukończenia studiów wyższych lub dokument zastępujący dyplom

Dokument potwierdzający, że wnioskodawca pracuje jako cyfrowy nomada:

- umowa w przypadku osób zatrudnionych przez przedsiębiorstwa, z wyjątkiem firm w Turcji;

- umowa B2B, jeśli wnioskodawca jest samozatrudniony, z wyjątkiem firm w Turcji.

Dochód miesięczny w wysokości co najmniej 3000 USD lub roczny 36 000 USD

Turcja, położona na skrzyżowaniu kontynentów, ma wiele do zaoferowania cyfrowym nomadom poszukującym idealnej równowagi między pracą a życiem:

Doskonałą infrastrukturę IT i łączność.

Dogodną lokalizację umożliwiającą łatwe podróżowanie.

Nowoczesne systemy bankowe i płatnicze.

Szeroką ofertę zakwaterowania od hosteli po luksusowe apartamenty.

Wspaniałą, zróżnicowaną kuchnię.

Stambuł, Izmir, Muğla i Antalya – to tylko niektóre z najsłynniejszych miejsc w Turcji, które stają się prawdziwymi magnesami dla cyfrowych nomadów. Oferują one nie tylko inspirujące przestrzenie do pracy, ale także cudowne krajobrazy, zabytki i bogatą kulturę, która niewątpliwie wzbogaci doświadczenie każdego nomady.

Oto kilka porad dla cyfrowych nomadów pragnących odkryć uroki Turcji: