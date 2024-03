Planujesz ekspansję na rynki europejskie? Na to zwróć uwagę w kampanii

Dla firm, które planują wejście na rynki europejskie, istnieją skuteczne działania marketingowe, które mogą pomóc w osiągnięciu celu. Jednym z nich jest wykorzystanie kampanii OOH jako skutecznego narzędzia reklamowego. Warto jednak pamiętać o kilku kwestiach, gdyż rynki reklamy zewnętrznej w Polsce i za granicą są po prostu inne.

Wspólne dobro - stowarzyszenia branżowe

Na rynkach zachodnioeuropejskich funkcjonują stowarzyszenia branżowe, które dbają o wspólne interesy i rozwój OOH. Opracowują i wprowadzają regulacje reklamy zewnętrznej oraz wytyczne dotyczące m.in. umiejscowienia komunikatów, ich wielkości, treści, czy przestrzegania zasad ochrony środowiska. Dzięki temu istnieją jasne reguły dotyczące funkcjonowania firm na rynku reklamy outdoorowej. To zapewnia spójność i profesjonalizm w branży.

Jasne wytyczne to dobre rozwiązanie. Dzięki temu firmy, które planują ekspansję na rynki europejskie wiedzą, w jaki sposób tworzyć reklamę i gdzie powinna ona trafiać. Stowarzyszenia branżowe OOH pełnią również ważną rolę w reprezentowaniu interesów swoich członków wobec innych organów np. rządowych. Działają na rzecz opracowania odpowiednich i spójnych przepisów.

Stowarzyszenia wspólnie dbają o jakość usług. Co ważne, zarządzanie najmem powierzchni reklamowych jest scentralizowane i zautomatyzowane, np. w Niemczech istnieje krajowa baza nośników.

Przedsiębiorcy, którzy chcą wejść na rynki europejski powinni mieć świadomość tego, w jaki sposób funkcjonuje tam OOH i że istnieją wymogi przestrzegania ogólnie przyjętych zasad.

Jednolite wytyczne – słowo klucz

Za granicą część krajów ma jednolite, spójne wytyczne dotyczące reklamy zewnętrznej. Inaczej jest w Polsce, tutaj obowiązuje ustawa krajobrazowa, która odcisnęła piętno w procesie tworzenia, a następnie umiejscowienia reklamy zewnętrznej.

W naszym kraju istnieje ustawa krajobrazowa, która pozwala gminom na określenie zasad i warunków sytuowania reklamy w przestrzeni publicznej. Dlatego tak ciężko zaplanować i przeprowadzić skuteczną kampanię reklamową, ponieważ w różnych miejscach Polski mogą obowiązywać różne wytyczne dotyczące reklamy OOH.

Ważna rola standaryzacji

Co jeszcze warto wiedzieć o rynkach europejskich? Ważną rolę odgrywa tam standaryzacja, czyli zawężenie liczby formatów nośników do kilku. To duże ułatwienie przy planowaniu i realizacji kampanii, np. w Niemczech stosuje się mniejsze niż w Polsce tablice o powierzchni 9 mkw. Ich format wynika z faktu, że są lokowane wewnątrz miejscowości i miast oraz przy drogach, po których samochody poruszają się z niewielką prędkością, w centrach nawet 30 km/h. Dzięki temu są po prostu bliżej odbiorców.

Wiele polskich przedsiębiorstw planuje poszerzenie swojej działalności na inne kraje europejskie. Przy planowaniu skutecznej i efektywnej ekspansji na rynki zagraniczne warto pamiętać o OOH. Co prawda rynki reklamy zewnętrznej w Polsce i Europie różnią się od siebie, jednak odpowiednio zaplanowana strategia marketingowa może być bardzo skuteczna. O czym warto pamiętać? Zachodnioeuropejskie państwa stawiają na ujednolicone formaty reklamy, posiadają jedną wspólną bazę nośników i ważną rolę odgrywają w nich stowarzyszenia, co przyczynia się do konsolidacji rynku reklamy zewnętrznej.

Robert Dąbrowski, CEO Recevent

Foto: Freepik