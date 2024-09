PKP PLK i Ericsson testują nowy standard łączności 5G dla kolei

Testy będą prowadzone na torze testowym w Żmigrodzie pod Wrocławiem, połączonym z jedną z największych linii kolejowych w Europie.

Ericsson dostarczy innowacyjne rozwiązania dla sieci o znaczeniu krytycznym, w tym system radiowy dla dedykowanego pasma FRMCS oraz lokalną bramkę pakietową do integracji z sieciami 5G Orange Polska i T-Mobile Polska.

Wsparcia udzielą eksperci z centrów badawczo-rozwojowych Ericssona w Łodzi i Krakowie.

Niezawodność i bezpieczeństwo transportu kolejowego

Zastąpienie starego systemu łączności technologią 5G ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa transportu kolejowego.

FRMCS staje się motorem cyfryzacji dla całego sektora kolejowego w Europie. System komunikacji mobilnej kolei przyszłości i jego testy to wejście w nowy standard łączności – podkreśla Piotr Kubicki, Członek Zarządu - dyrektor ds. transformacji cyfrowej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Nowy standard FRMCS, który ma zostać w pełni opracowany w 2027 roku, umożliwi wymianę danych w czasie rzeczywistym między pociągami. Jest to kluczowe dla bezpiecznego i wydajnego funkcjonowania kolei. W porównaniu do poprzedniego standardu GSM-R, FRMCS zapewni znacznie większą szybkość przesyłania danych i pojemność sieci.

Wnioski z testów przyczynią się do standaryzacji FRMCS

Realizacja projektu potrwa dwa lata. Przygotowania rozpoczną się w 2024 roku, a same testy mają potrwać do drugiej połowy 2027 roku. Martin Mellor, szef firmy Ericsson w Polsce, podkreśla znaczenie tego przedsięwzięcia: Wnioski wyciągnięte z testów nie tylko będą wsparciem dla strategicznej migracji polskiej kolei z GSM-R, ale także przyczynią się do standaryzacji FRMCS w najbliższej przyszłości.

Testy nowego standardu łączności 5G dla kolei to ważny krok w kierunku cyfryzacji i unowocześnienia transportu kolejowego w Polsce. Dzięki współpracy PKP PLK i Ericssona, polska kolej będzie lepiej przygotowana do wdrożenia technologii FRMCS, co przełoży się na większe bezpieczeństwo, niezawodność i efektywność przewozów pasażerskich i towarowych.

Foto: Shutterstock