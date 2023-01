PIT 11 - co to za dokument i co trzeba z nim zrobić?

Czy każdy płatnik ma obowiązek złożenia PIT-11?

Warto zacząć od informacji, że PIT-11 jest dokumentem skarbowym, który każdorazowo wypełniany jest przez osoby zatrudniające, chociażby jednego pracownika. Konieczność sporządzania tej deklaracji dotyczy więc tylko pracodawców oraz zleceniodawców. Pracownicy, a także zleceniobiorcy są zwolnieni z obowiązku samodzielnego wypełniania PIT-11. Firmy muszą wypełnić i dostarczyć taki dokument do urzędu skarbowego najpóźniej do końca stycznia. Co ciekawe, jeszcze kilka lat temu termin na złożenie PIT-11 przez pracodawcę był nieco dłuższy, bowiem mógł on taką deklarację wypełnić do końca lutego.

Pracodawcy i zleceniodawcy muszą także pamiętać o przekazaniu wypełnionego dokumentu, jakim jest PIT-11 bezpośrednio do rąk osób zatrudnionych. Można to zrobić na dwa sposoby - zarówno w tradycyjnej, czyli papierowej formie, jak i elektronicznie. Druga forma może zajść jednak tylko wtedy, gdy pracownik wyrazi zgodę na taki sposób dostarczenia deklaracji.

Co będzie nam potrzebne do prawidłowego wypełniania PIT-11?

Każdy, kto ma obowiązek wypełnienia PIT-11, powinien zgromadzić informacje dotyczące danych swojego pracownika lub zleceniobiorcy, do których zalicza się PESEL lub NIP, adres do korespondencji, a także dane dotyczące urzędu skarbowego właściwego dla zatrudnionego. Najczęściej jest to właściwy urząd skarbowy, który przypisywany jest na podstawie miejsca zamieszkania pracownika lub zleceniobiorcy. Innym, lecz równie istotnym elementem będzie wysokość zarobków zatrudnionego w poprzednim roku podatkowym. Mowa oczywiście o kwocie brutto wynagrodzenia. Rozlicz PIT-11 za 2022 rok w szybki sposób, dzięki odpowiednim narzędziom bądź rządowym stronom internetowym.

Jak wypełnić PIT-11?

Formularz PIT-11 składa się z dwóch stron i 9 głównych działów oznaczonych literami od A do I. W części A musimy zawrzeć miejsce oraz cel składania deklaracji, a w części B - dane identyfikacyjne składającego. W następnej sekcji o literze C będzie znajdować się również miejsce zamieszkania, a część D będzie wymagała uzupełnienia informacji o kosztach uzyskania przychodu.

Z kolei część E dotyczy dochodów podatnika, pobranych zaliczek oraz pobranych składek. Część F wypełniają składający niebędący płatnikami, a G jest przeznaczona na informacje o przychodach zwolnionych z podatku. Finalnie w sekcji H składany jest podpis płatnika, a w sekcji I podpis osoby upoważnionej do sporządzenia informacji.