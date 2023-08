Personalizowane znicze na różne okazje

Znicze z personalizacją – każdy chce się wyróżnić

Wszystkich Świętych kojarzy nam się przede wszystkim z zadumą i ze wspomnieniami o tych, którzy już odeszli, ale też ze swego rodzaju niepisanymi tradycjami, które sprawiają, że ten dzień zapada w pamięć. Jedną z takich tradycji jest przystrajanie grobów. Wybieramy coraz bardziej unikalne znicze i stroiki, bo chcemy się wyróżnić, ale stawiamy też na coraz większe modele, żeby przyćmić rodzinę i sąsiednie groby.

Znicze stają się coraz bardziej wyszukane, czy to pod względem wzornictwa, czy kolorystyki. Jedni twierdzą, że ten trend jest pewną odsłoną naszej indywidualności, odrębnego gustu i postrzegania stylu, inni natomiast uważają, że to wyraz bezguścia i tandety. Tak naprawdę każdy ma możliwość indywidualnego wyboru i decydowania o tym, co znajdzie się na grobach, którymi się opiekuje. Wyróżnienie się wcale nie musi mieć negatywnych konotacji, a wręcz przeciwnie – można to zrobić z klasą i tak, by nie narazić się na przykre komentarze, a wręcz przeciwnie, zyskać podziw, uznanie i naśladowców.

Personalizacja zniczy – czy to dobry pomysł?

Ozdobami, jakie spotyka się ostatnio na polskich cmentarzach, są personalizowane znicze. Kiedyś w sprzedaży były wyłącznie uniwersalne znicze. Co prawda wybór modeli, wzorów i wielkości zawsze był ogromny, ale nie pozostawiał pola do indywidualizmu. W ostatnich latach doszła możliwość personalizacji zniczy według własnych upodobań i coraz częściej z tego korzystamy.

Sama personalizacja ma też bardzo szeroki zakres, dlatego że do wyboru są nie tylko znicze okazjonalne, np. na Boże Narodzenie czy na Wielkanoc, ale też modele ze zdjęciami oraz personalizowane z aforyzmami, dedykacjami i nadrukami. Jedni będą uważać, że to nadmierna próba zwrócenia na siebie uwagi, dla innych natomiast będzie to wyraz szczerych uczuć, jakie żywią do swoich bliskich zmarłych. Sam fakt tego, że poświęcamy czas i energię na zakup indywidualnie przygotowanych zniczy i ozdób nagrobnych, jest jasnym dowodem, że ma to dla nas ogromne znaczenie i chcemy w ten sposób podkreślić uczucia, jakie żywimy do tych, których już między nami nie ma.

Wybór personalizowanych zniczy i ozdób – o ile są wykonane w dobrej jakości i ze smakiem – jest naprawdę dobrym pomysłem. Mamy wtedy wrażenie, że dajemy bliskiej nieobecnej już między nami osobie prezent z głębi serca, a to może w nas też budować wrażenie, że ta osoba w pewien sposób nadal z nami jest.

Gdzie kupić personalizowane znicze?

Ogromny wybór personalizowanych zniczy na różne okazje znajdziesz na stronie wspomnienie.net. Możesz tam kupić znicze dla rodziców, dziadków, dzieci i rodzeństwa, znicze ze zdjęciem, dekoracje na groby takie jak podstawki, stroiki i serca oraz lampiony z podstawkami i dedykacjami. Ogromny wybór personalizowanych dekoracji pozwoli Ci znaleźć coś, co w 100% wpisuje się w Twój gust.

Foto i treść: materiał partnera