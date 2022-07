Paliwo w Moya 30 gr taniej jeśli zakupisz dwa artykuły w sklepie

Od 2 lipca br. do odwołania w sieci stacji paliw Moya obowiązuje wakacyjna promocja, dzięki której można zaoszczędzić od 10 do 30 gr na litrze paliwa. Udział w promocji nie jest uzależniony od limitu transakcji, konieczności posiadania aplikacji mobilnej czy karty lojalnościowej. To odpowiedź Moya na akcję promocyjną Orlenu skierowaną do posiadaczy aplikacji Vitay.