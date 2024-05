Oświecone i zarazem odpowiednio oświetlone miasta przyszłości

Szacuje się, że do 2030 roku, ponad 60% populacji będzie mieszkać w miastach. Stawia to wyzwanie, jakim jest stworzenie infrastruktury, odpowiadającej na potrzeby tak intensywnej urbanizacji. Myśląc o mieście przyszłości zwykle wyobrażamy sobie piętrowe ulice, wysokie budynki o fantazyjnych bryłach oraz... kolorowe świetlne hologramy.

Bez kolorowych światełek

Światło to jednak nie tylko oryginalna ozdoba, ale także sposób na przekazywanie informacji, sterowanie ruchem czy reklamę. Nadmiar światła jest jednak męczący i niekorzystny dla zdrowia, dlatego prawdopodobnie przestrzeń miejska wypełniona wielobarwnymi iluminacjami, pozostanie tylko artystyczną wizją reżyserów science-fiction. W którym kierunku rzeczywiście zmierzają koncepcje projektantów oświetlenia?

System naczyń połączonych

Czym wyróżnia się Smart Lighting? Inteligentne oświetlenie uliczne włącza się automatycznie - w zależności od natężenia światła naturalnego. Intensywność światła zmienia się pod wpływem czujników ruchu, oświetlając ścieżki rowerowe czy chodniki. W przypadku awarii - do centrali wysyłany jest komunikat, umożliwiający zdalne naprawienie zepsutej lampy. System oświetlenia, może być w przyszłości połączony z poruszającymi się autonomicznie pojazdami – wysłany sygnał może informować je o konieczności zwolnienia czy zatrzymania.

Smart i eko

Wprowadzenie zaawansowanej technologii nie musi wiązać się z ogromnym zużyciem energii. Wręcz przeciwnie – może doprowadzić do jego ograniczenia. W trosce o środowisko naturalne, producenci starają się udoskonalać oświetlenie tak, by było jak najbardziej energooszczędne. Czujniki pozwolą dostosować intensywność światła do warunków, punktowe zapalanie się poszczególnych źródeł światła, reagujące na pojawienie się pieszych czy rowerzystów również pozwoli zminimalizować zużycie prądu. Lampy uliczne mogą posiadać także dodatkowe funkcje – takie jak stacje ładowania rowerów elektrycznych, które pozwolą ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

