Orange na kartę - poznaj najważniejsze taryfy

Najważniejsze taryfy w Orange na kartę

W Orange można obecnie dołączyć do jednej z trzech taryf: Orange FREE, Orange YES oraz Zawsze bez limitu. Czym charakteryzuje się każda z aktualnych taryf Orange na kartę?

Taryfa na kartę Orange FREE

Taryfa Orange FREE na kartę to obecnie zdecydowanie najlepsza oferta dla osób, które sporo korzystają z internetu poza zasięgiem Wi-Fi. Po każdym doładowaniu, bez względu na jego kwotę i częstotliwość w ciągu miesiąca, dostajesz bowiem darmowe dodatkowe GB – nawet do 100 GB. Liczba przyznanych gigabajtów oraz ich ważność jest uzależniona od nominału:

Doładowanie za 5 zł – 2,5 GB na 2 dni,

doładowanie za 10 zł – 5 GB na 5 dni,

doładowanie za 25 zł – 15 GB na 31 dni,

doładowanie za 30 zł – 15 GB na 31 dni ,

, doładowanie za 35 zł – 17,5 GB na 35 dni,

doładowanie za 50 zł – 25 GB na 93 dni,

doładowanie za 100 zł – 50 GB na 155 dni,

doładowanie za 200 zł – 100 GB na 310 dni.

Co więcej, oferta ta łączy się z dodatkowymi 10 GB otrzymywanymi za doładowanie wykonane w aplikacji Mój Orange lub przez stronę doladowania.orange.pl.

Taryfa na kartę Orange YES

Orange na kartę ma również taryfę „rodzinną” – czyli przygotowaną z myślą o osobach mających wielu znajomych, współpracowników, przyjaciół czy członków rodziny właśnie w tej sieci. Orange YES umożliwia Ci darmową aktywację nielimitowanych rozmów albo SMS-ów do wszystkich z Orange. To usługa, którą wystarczy włączyć raz; za jej uruchomienie nic nie zostanie pobrane z konta. Dzięki temu możesz do woli SMS-ować albo rozmawiać ze swoimi bliskimi w Orange nawet wtedy, gdy nie masz nic na koncie. A jeśli chcesz cieszyć się całkowitą swobodą korzystania, to możesz również skorzystać z pakietu nielimitowanych rozmów i SMS-ów do wszystkich sieci za 30 zł miesięcznie. Co więcej, jeżeli doładujesz konto przez doladowania.orange.pl lub aplikację mobilną, to za każdym razem dostaniesz darmowy pakiet 10 GB do wykorzystania na czas uzależniony od nominału doładowania.

Zawsze bez limitu

Zawsze bez limitu to taryfa Orange na kartę idealna dla osób, które chcą płacić tylko za czas rzeczywistego korzystania z numeru. Mają nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci na czas odpowiadający wartości doładowania. Czyli – za ile zasilisz swoje konto, przez tyle możesz do woli wysyłać wiadomości czy dzwonić, bez zwracania uwagi na to, w jakiej sieci jest Twój znajomy. A przy tym za każde doładowanie otrzymujesz gigabajty w ilości uzależnionej od nominału zasilenia konta. W praktyce wygląda to tak:

Za 5 zł konto jest ważne 5 dni i dostajesz 2,5 GB,

za 10 zł konto jest ważne 10 dni i dostajesz 5 GB,

za 25 zł konto jest ważne 25 dni i dostajesz 15 GB,

za 30 zł konto jest ważne 30 dni i dostajesz 15 GB,

za 35 zł konto jest ważne 35 dni i dostajesz 17,5 GB,

za 40 zł konto jest ważne 40 dni i dostajesz 20 GB,

za 50 zł konto jest ważne 50 dni i dostajesz 25 GB,

za 100 zł konto jest ważne 100 dni i dostajesz 50 GB,

za 200 zł konto jest ważne 200 dni i dostajesz 100 GB.

Oferta łączy się z darmowymi gigabajtami za doładowanie przez stronę www lub w aplikacji Mój Orange!

Foto: Pexels, treść: Artykuł promocyjny