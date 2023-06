Oprócz organów na przeszczepy, można będzie oddać dane medyczne. Czy jesteśmy gotowi na altruizm danych?

Wspomniane przepisy mają związek z wejściem w życie europejskiego rozporządzenia o zarządzaniu danymi, znanego jako Data Governance Act, 24 września 2023 r. Nowe prawo, podobnie jak RODO, będzie obowiązywać bezpośrednio każdego Europejczyka.

Rozporządzenie to definiuje "altruizm danych" jako dobrowolne udostępnianie danych, bez oczekiwania zapłaty (poza zwrotem poniesionych kosztów), w celu służenia interesom ogólnym, takim jak opieka zdrowotna, badania naukowe, czy poprawa klimatu. Organizacje altruizmu danych mają być wpisane do publicznego, krajowego rejestru.

Jak przypomina Prawo.pl już obecnie niektóre kategorie danych z sektora publicznego mogą być udostępniane. Wchodzące w życie rozporządzenia poszerzają katalog o dane osobowe, a także dane sektora publicznego objęte poufnością informacji handlowych, statystycznych i dane zawarte w treściach chronionych prawami własności intelektualnej osób trzecich.

Dzielenie się danymi ma sprzyjać rozwojowi innowacji

Dr Anna Gawrońska z Sieci Badawczej Łukasiewicz-Poznański Instytut Technologiczny, zwraca uwagę, że dane medyczne są niezbędne dla rozwoju technologii sztucznej inteligencji. Algorytmy SI muszą być "nakarmione" danymi, aby mogły skutecznie funkcjonować.

Jednakże, inni eksperci zapytani przez prawo.pl podkreślają, że szpitale i inne instytucje medyczne mogą nie być jeszcze gotowe do pełnego wdrożenia tych przepisów. Wskazują, że wiele szpitali nie posiada wystarczającej dojrzałości cyfrowej, aby gwarantować, że gromadzone dane są odpowiedniej jakości. Podnoszą także kwestie związane z cyberbezpieczeństwem, które stanowią poważne wyzwanie w kontekście udostępniania danych medycznych.

Dr hab. Marlena Sakowska-Baryła, radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych sp.p., zauważa, że "dane medyczne mają wymierną wartość finansową. Kwestia komercjalizacji w przypadku organizacji altruizmu na pewno się pojawi".

Z kolei Piotr Borkowski, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, wskazuje na zagrożenia związane z dzieleniem się danymi. Twierdzi, że szpitale są często słabo zabezpieczone przed cyberatakami, co może stanowić ryzyko dla prywatności i bezpieczeństwa pacjentów. „Jeśli atakujący chcieliby dotknąć kogoś personalnie, uzyskać jak najwięcej informacji o konkretnej osobie, to jednym ze sposobów jest właśnie kradzież danych medycznych", mówi Borkowski.

W związku z tym, choć przekazywanie danych medycznych w ramach "altruizmu danych" ma potencjał do przyspieszenia innowacji, istnieją poważne obawy dotyczące jakości danych i bezpieczeństwa, które muszą być uwzględnione.

Foto: Freepik

Źródło: PAP MediaRoom