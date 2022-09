Opieka nad grobami w całej Polsce. Zadbaj o miejsce pochówku swoich najbliższych

Mycie nagrobków oraz inne usługi związane z dbaniem o miejsce pochówku

Sprzątanie grobu można zlecić profesjonalnej firmie. Obawiasz się, że ktoś nie zrobi tego tak dokładnie, jak Ty. Osoby, które podejmują się tego w ramach pracy zawodowej dokładnie wiedzą, w jaki sposób usunąć wszelkie zanieczyszczenia i zakonserwować powierzchnię. Używają do tego profesjonalnych środków. Do tego poza samymi umiejętnościami i starannością wkładaną przez nich w sprzątanie grobów do prac podchodzą z dużym szacunkiem. Zdają sobie bowiem sprawę, że zadanie, którego się podejmują wymaga od nich dużego taktu.

Mycie nagrobka, to nie jedyna usługa, jaką można zlecić. Firma może zająć się także dostarczeniem wieńców, ułożeniem sztucznych kwiatów lub zapaleniem zniczy. Wszystko zgodnie z życzeniem klienta. Masz bowiem możliwość, aby skorzystać z różnych pakietów lub ustalić indywidualny zakres prac. Za każdym razem otrzymasz dokumentację zdjęciową pokazującą, jak wygląda wykonana opieka nad grobami. Masz wtedy pełną kontrolę nad efektem prac i na bieżąco ustalasz, co jeszcze ma zostać zrobione. Mimo że nie ma Cię na miejscu to dbasz o nagrobki tak, jakbyś robił to osobiście.

Pojedyncze sprzątanie lub regularna opieka nad grobami

Najczęściej klienci decydują się na usługę wykonywaną przed Świętem Zmarłych lub tuż po nim. Firma może zająć się wtedy dostarczaniem wieńców, myciem nagrobka, a później sprzątnięciem wypalonych zniczy. Oprócz okazjonalnego zadbania o miejsce pochówku w wyznaczonym terminie profesjonalną opiekę można też zlecić częściej. Zdecyduj się na miesięczny pakiet lub sam ustal jaką częstotliwość preferujesz. Przy wykonaniu usługi firma może skupić się na samym nagrobku lub również jego najbliższym otoczeniu. Poza sprzątaniem zlecisz też zapalenie i usunięcie starych zniczy lub kwiatów. Ustal szczegóły i zadbaj o groby najbliższych równie dobrze, jak zrobiłbyś to samodzielnie. Niech pamięć o nich trwa mimo różnych życiowych przeszkód.

