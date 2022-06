Od poniedziałku cała Polska w zasięgu naziemnej telewizji cyfrowej - DVB-T2 HEVC

W poniedziałek kolejne cztery regiony Polski znajdą się w zasięgu nowego standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej – DVB-T2/HEVC. Będzie to jednocześnie ostatni etap trwającego od końca marca procesu, w efekcie którego widzowie zyskują dostęp do lepszej jakości obrazu i dźwięku, a niebawem – hybrydowych usług i większej liczby programów – zauważa Związek Cyfrowa Polska. Niestety wiele polskich gospodarstw nie będzie miało dostępu do cyfrowej telewizji naziemnej ze względu na niedostosowane odbiorniki telewizyjne do nowego standardu. Można temu łatwo zaradzić.