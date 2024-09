Nowe możliwości finansowania dla przedsiębiorców: Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki - ścieżka SMART

Szczegóły programu

Program „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – ścieżka SMART” oferuje szeroką gamę modułów dofinansowania, co daje przedsiębiorcom możliwość wyboru wsparcia dopasowanego do ich potrzeb. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą składać wnioski do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, natomiast duże firmy będą musiały aplikować do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Moduły obligatoryjne i dodatkowe

Moduły obligatoryjne:

Dla dużych przedsiębiorstw : Moduł badawczo-rozwojowy, który obejmuje opracowanie nowych technologii, produktów lub ulepszenie istniejących.

: Moduł badawczo-rozwojowy, który obejmuje opracowanie nowych technologii, produktów lub ulepszenie istniejących. Dla małych i średnich przedsiębiorstw: Moduł badawczo-rozwojowy lub moduł wdrożeniowy, jeśli firma dysponuje już wynikami prac badawczo-rozwojowych gotowymi do wdrożenia, jak budowa fabryki czy rozbudowa linii produkcyjnej.

Moduły dodatkowe:

Zazielenienie : Instalacje takie jak fotowoltaika czy pompy ciepła.

: Instalacje takie jak fotowoltaika czy pompy ciepła. Cyfryzacja : Zakup systemów zarządzania, produkcji czy CRM.

: Zakup systemów zarządzania, produkcji czy CRM. Internacjonalizacja : Finansowanie wyjazdów na targi zagraniczne.

: Finansowanie wyjazdów na targi zagraniczne. Kompetencje: Wsparcie na podniesienie kompetencji pracowników.

Wartość i intensywność wsparcia

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych dla modułów obligatoryjnych, zarówno w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych firm, osiąga 3 miliony złotych. Wartość dofinansowania może sięgać nawet 50 milionów złotych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz do 70 milionów złotych dla dużych firm. Poziom dofinansowania jest uzależniony od rodzaju firmy i wybranych modułów, co oznacza, że wsparcie może wynieść od 20% do nawet 85% wartości kosztów kwalifikowanych.

Ważnym aspektem programu jest elastyczność w wyborze modułów, które pozwalają przedsiębiorcom dostosować projekt do ich specyficznych potrzeb i celów rozwojowych. Przykładowo, w module badawczo-rozwojowym można uzyskać dofinansowanie na wynagrodzenia pracowników opracowujących innowacje, współpracę z jednostkami naukowymi czy zakup materiałów do badań. W przypadku wdrożenia innowacji, finansowanie może obejmować zakup maszyn, urządzeń oraz budowę fabryk, w których będą one zlokalizowane.

Dlaczego ten program jest ważny?

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – ścieżka SMART jest istotny dla przedsiębiorców, którzy chcą inwestować w nowoczesne technologie i rozwój swojej działalności. Dofinansowanie pozwala na zminimalizowanie ryzyka związanego z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań, co jest szczególnie ważne w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Dzięki możliwościom finansowania badań i rozwoju, firmy mogą zyskać przewagę konkurencyjną, co w dłuższej perspektywie może przyczynić się do wzrostu ich pozycji na rynku krajowym i międzynarodowym.

Anna Zalewska, senior menadżer w CRIDO, podkreśla, że „mając na uwadze szeroką ofertę ze strony tego programu, można spodziewać się dosyć dużej konkurencji”. Z tego względu firmy zainteresowane dofinansowaniem powinny odpowiednio wcześnie rozpocząć przygotowania do składania wniosków, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie wsparcia.

Co warto wiedzieć przed złożeniem wniosku?

Przedsiębiorcy planujący udział w programie powinni zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii:

Dostosowanie projektu do wytycznych : Ważne jest, aby projekt spełniał wymagania modułów obligatoryjnych i był zgodny z celami programu.

: Ważne jest, aby projekt spełniał wymagania modułów obligatoryjnych i był zgodny z celami programu. Dokładne oszacowanie kosztów : Przed złożeniem wniosku warto dokładnie przeanalizować koszty kwalifikowane i ustalić, jakie wydatki mogą zostać objęte dofinansowaniem.

: Przed złożeniem wniosku warto dokładnie przeanalizować koszty kwalifikowane i ustalić, jakie wydatki mogą zostać objęte dofinansowaniem. Monitorowanie terminów : Nabór wniosków trwa od 27 czerwca do 24 października, więc kluczowe jest dotrzymanie terminów i złożenie pełnej dokumentacji na czas.

: Nabór wniosków trwa od 27 czerwca do 24 października, więc kluczowe jest dotrzymanie terminów i złożenie pełnej dokumentacji na czas. Konsultacje z ekspertami: Warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy mogą pomóc w przygotowaniu wniosku oraz doradzić, jak najlepiej wykorzystać dostępne moduły.

Porady dla przedsiębiorców:

Zacznij przygotowania wcześnie : Z uwagi na dużą konkurencję, warto jak najszybciej rozpocząć przygotowania do aplikacji.

: Z uwagi na dużą konkurencję, warto jak najszybciej rozpocząć przygotowania do aplikacji. Konsultuj się z doradcami : Skorzystaj z pomocy ekspertów, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dofinansowania.

: Skorzystaj z pomocy ekspertów, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dofinansowania. Monitoruj postępy projektu: Po uzyskaniu dofinansowania, regularnie sprawdzaj postępy i zgodność realizacji projektu z założeniami, aby uniknąć problemów z rozliczeniem środków.

Program „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – ścieżka SMART” otwiera nowe możliwości dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swoją działalność w oparciu o innowacje i nowoczesne technologie. Warto jednak pamiętać, że sukces w uzyskaniu dofinansowania zależy od starannego przygotowania i dopasowania projektu do wymogów programu.

Foto: stockking, Freepik