Nowe fotoradary na polskich drogach wyłapią aż 32 auta na raz. Sprawdź w jakich województwach są zlokalizowane

SPRINT S.A., na zlecenie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, wprowadził do użytku najnowocześniejsze fotoradary w kraju, stanowiące kluczowy element poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Nowe urządzenia, rozlokowane w 147 lokalizacjach, reprezentują najwyższy poziom technologiczny i efektywności w kontroli ruchu drogowego.

Niespotykane dotąd w Polsce francuskie przyrządy łapią 32 auta jednocześnie. Mają również możliwość wykonywania pomiarów prędkości na kilku pasach ruchu, bez konieczności zmiany ustawień oraz dzięki wysokopoziomowej analityce mogą pracować w miejscach, gdzie stare fotoradary nie dawały rady, np. w bliskiej odległości zakrętów.

Nowe fotoradary gwarantują ciągłość wykonywania pomiarów prędkości oraz wyższą jakość rejestrowanych dowodów wykroczeń popełnionych przez kierowców. Urządzenia z powodzeniem mogą pracować w trudnych warunkach pogodowych – zaznacza Łukasz Cysewski, kierownik projektu w SPRINT S.A.

Najnowocześniejsze fotoradary w Polsce

Fotoradary MESTA Fusion RN, francuskiego producenta IDEMIA, są najnowocześniejszymi urządzeniami tego typu zatwierdzonymi do użytku w Polsce. Ich zaawansowane funkcje, w tym możliwość jednoczesnego namierzania 32 samochodów na jezdni o szerokości do 22 metrów od umiejscowienia fotoradaru oraz system ANPR do rozpoznawania tablic rejestracyjnych, stanowią przełom w kontroli ruchu drogowego.

W ramach projektu wymieniono 127 starych urządzeń oraz zainstalowano 20 fotoradarów w nowych lokalizacjach. Firma Sprint odpowiadała za cały proces uruchomienia urządzeń, od projektu wykonawczego, poprzez dostawę, po montaż i konfigurację.

W fazie przygotowawczej, urządzenie MESTA Fusion RN przeszło pozytywnie testy na lotnisku w Borsku, gdzie przeprowadzono szereg prób przejazdów przy różnych prędkościach, a wszystkie fotoradary przed uruchomieniem zostały poddane procesowi legalizacji pierwotnej przeprowadzonej przez właściwy Urząd Miar. Opracowano również ponad 200 projektów stałej lub tymczasowej organizacji ruchu, która została uzgodniona z zarządcami dróg w całej Polsce.

Zdjęcia z nowych fotoradarów przedstawiają czytelny wizerunek kierującego pojazdem, niezależnie od warunków pogodowych. Ten parametr w świetle nowych przepisów okazuje się kluczowy. Przypominamy, że od 1 stycznia 2022 roku grozi mandat do 8 tys. zł za niewskazanie przez właściciela osoby prowadzącej pojazd w chwili popełnienia wykroczenia. Zdarzenia i zdjęcia z fotoradarów są rejestrowane poprzez Centralny System Przetwarzania (CSP) oraz bezprzewodową komunikację i przesyłane na bieżąco do pracowników Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym CANARD – mówi Damian Wiktorzak, Zastępca Dyrektora Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

Gdzie natkniemy się na nowe fotoradary?

Najwięcej nowych urządzeń działa w województwie wielkopolskim (21 szt.), mazowieckim (18 szt.), małopolskim i lubelskim (po 13 szt.).

Pozostałe fotoradary zainstalowano m.in. na terenie województw świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz łódzkiego (po 6 szt.), opolskiego (5 szt.) oraz śląskiego i dolnośląskiego (4 szt.).