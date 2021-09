Nowe dowody osobiste - wnioski od 8 listopada

Odciski palców i odwzorowanie podpisu właściciela dowodu osobistego – to nowe elementy, które wkrótce znajdą się w warstwach elektronicznej i graficznej wydawanych w Polsce dowodów osobistych. W nowym dowodzie – poza odciskami palców (w warstwie elektronicznej) i odręcznym podpisem właściciela dowodu (w warstwie graficznej) - będzie też kilka innych dostrzegalnych na pierwszy rzut oka zmian. Pojawi się m.in. oznaczenie państwa członkowskiego (na tle flagi Unii Europejskiej).

- Rozwiązania dotyczące nowych dowodów osobistych wynikają z dostosowania prawa polskiego do wymogów prawa unijnego. Nowe dowody będą wydawane na 10 lat dla osób powyżej 12. roku życia, ponieważ one będą składać odciski palców. Dla osób do 12. roku życia dowód będzie wydawany na 5 lat, bez pobierania odcisków palców – przypomniał minister Paweł Szefernaker. - Nowe rozwiązania pozwalają odpowiednio zabezpieczyć dowody osobiste w świecie, w którym bardzo wiele dokumentów jest fałszowanych. Taka sama procedura jest przy wydawaniu paszportów – obywatele są więc przyzwyczajeni do tej procedury - dodał sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zmiany w dowodach osobistych to efekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. Dokumenty z odciskami palców i podpisem właściciela miały być wydawane w Polsce od 2 sierpnia. Termin został jednak przesunięty z uwagi na zastrzeżenia, co do bezpieczeństwa urządzeń do pobierania odcisków palców.

Oficjalnie termin wdrożenia nowych dowodów osobistych zostanie ogłoszony w komunikacie Ministra Cyfryzacji i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

- Wiemy jednak, że wiele osób czeka na tę informację, dlatego już dziś możemy oficjalnie poinformować, że rozwiązania techniczne umożliwiające wydawanie nowych dowodów osobistych zostaną wdrożone w niedzielę 7 listopada, co oznacza, że Polacy wnioski o nowe dokumenty tożsamości będą mogli składać od poniedziałku 8 listopada – poinformowali we wtorek w Otwocku ministrowie Janusz Cieszyński – sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Paweł Szefernaker – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Co z bezpieczeństwem gromadzonych danych?

- Sprzęt, który będzie wykorzystywany gwarantuje bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego, w którym będą czasowo gromadzone pobrane odciski oraz bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego służącego do personalizacji dowodów osobistych. Polacy nie muszą obawiać się o bezpieczeństwo swoich danych – zapewnia Janusz Cieszyński, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

Do gmin dostarczono już 7450 skanerów

- Zależy nam na tym, aby samorządowcy mieli pewność, że ten sprzęt funkcjonuje dokładnie tak, jak powinien funkcjonować, aby nie było żadnych problemów z obsługą obywateli – powiedział minister Janusz Cieszyński. - Dlatego obecnie realizujemy ostatnie testy z użyciem docelowych skanerów – dodał.

W pierwszej połowie października rozpocznie się także dostawa 335 stacji mobilnych urzędnika – to urządzenia, które umożliwią oddanie odcisków palców przez osoby, które nie będą mogły osobiście udać się do urzędu gminy.

Wnioski o dowód osobisty tylko w urzędzie

W związku ze zmianami w wydawaniu dowodów osobistych – od 27 lipca nie ma możliwości złożenia online wniosku o nowy dokument tożsamości. Można to zrobić tylko w urzędzie (wyjątkiem są sytuacje, w których - ze względu na np. chorobę, niepełnosprawność – nie jesteśmy w stanie tego zrobić).

Po wprowadzeniu nowych dokumentów - składanie online wniosku o dowód będzie możliwe wyłącznie w przypadku dokumentu dla dzieci do 12. roku życia. Od nich odciski palców nie będą pobierane.

WAŻNE! W związku z wprowadzeniem w Polsce nowych dowodów NIE będzie konieczności obowiązkowej wymiany ważnych dokumentów. Z dotychczasowego dowodu będzie można korzystać do czasu, aż minie jego ważność.