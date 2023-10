Nowa usługa Ubera łączy pasażerki z kierowczyniami

Uber wprowadził usługę dla kobiet, łączącą pasażerki wyłącznie z kierowczyniami. Uber By Women to efekt współpracy platformy z Fundacją Sexedpl. „Mam koleżanki, które miały nieprzyjemne sytuacje w czasie powrotu do domu. Nie zawsze chodzi o fizyczne ataki, to może być agresja słowna” – podkreślała Julia Wieniawa, aktorka i piosenkarka.