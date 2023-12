Nowa luka odkryta w Android 13 i 14 umożliwia obejście blokady ekranu

Badacz bezpieczeństwa Jose Rodriguez zidentyfikował poważną lukę w zabezpieczeniach w systemie Android 13 i 14, pozwalającą na obejście blokady ekranu i uzyskanie dostępu do wrażliwych danych na kontach Google. Luka ta umożliwia atakującym, z fizycznym dostępem do urządzenia, dostęp do osobistych danych, takich jak zdjęcia, historia przeglądania i kontakty.