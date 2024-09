NIK krytycznie o dotychczasowym wsparciu rolnictwa ekologicznego

NIK zwraca także uwagę, że w Polsce nie było odrębnej krajowej strategii rozwoju sektora rolnictwa ekologicznego, a w ramowych planach działań dla żywności i rolnictwa ekologicznego nie określono źródeł ich finansowania oraz docelowych wartości wskaźników ich realizacji.

Najważniejsze ustalenia kontroli

Od uruchomienia finansowania w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne" PROW 2014–2020, tj. od 2015 r. do 30 września 2023 r., Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła beneficjentom łącznie blisko 2,94 mld zł z nieco ponad 3,81 mld zł, czyli 77% z limitu środków przeznaczonych na to działanie. Płatności na rzecz beneficjentów PROW 2014–2020 będą realizowane do końca 2025 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nieterminowo wydawała decyzje w sprawie przyznania płatności w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne" PROW 2014–2020, co było niezgodne z ustawą o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. W kampaniach 2018–2022 z naruszeniem tego przepisu wydano 19 430 decyzji na kwotę ponad 520 mln zł.

Decyzje w sprawie przyznania płatności ekologicznych wydane nieterminowo w kampaniach 2018–2022

Nieterminowe wydawanie decyzji przyznających płatności ekologiczne skutkowało przedłużeniem terminu ich realizacji, co z kolei stanowiło naruszenie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej. W kampaniach 2018–2022 z naruszeniem tego przepisu zrealizowano 1194 płatności w kwocie blisko 8,4 mln zł.

Płatności ekologiczne zrealizowane nieterminowo w kampaniach 2018–2022

Nieterminowe wydawanie przez ARiMR decyzji w sprawie przyznania płatności ekologicznych oraz nieterminowa realizacja tych płatności świadczą o dwóch kwestiach:

Nie zostały zrealizowane wnioski pokontrolne w tym zakresie z kontroli NIK przeprowadzonej w 2018 r. pn. Wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego. Działania podjęte w Agencji w celu terminowej obsługi działania „Rolnictwo ekologiczne" PROW 2014–2020 okazały się nieskuteczne, gdyż nie doprowadziły do wyeliminowania opóźnień w wydawaniu tych decyzji i realizacji płatności ekologicznych. Nadzór Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad ARiMR okazał się w tym zakresie nieskuteczny.

NIK zwraca uwagę, że nieterminowa realizacja płatności ekologicznych w ramach ww. działania stwarza ryzyko zmniejszenia przez Komisję Europejską płatności na rzecz Polski w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wiąże się z tym ryzyko osłabienia konkurencyjności polskiego rolnictwa ekologicznego.

Strategia rozwoju rolnictwa ekologicznego

W Polsce nie było odrębnej krajowej strategii rozwoju sektora rolnictwa ekologicznego. Dokumentami, w których wskazano działania na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego, były ramowe plany działań dla żywności i rolnictwa ekologicznego opracowane w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W okresie objętym kontrolą obowiązywały plany na lata 2014–2020 oraz 2021–2027, który przedłużono do 2030 r.

W planach tych zostały określone zadania realizowane przez Ministerstwo RIRW oraz jednostki podległe i nadzorowane:

Ministerstwo odpowiadało głównie za proces legislacyjny

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – jako agencja płatnicza – była odpowiedzialna za wdrożenie poszczególnych działań finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Jednostki doradztwa rolniczego odpowiadały za doradztwo i przekazywanie wiedzy producentom

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prowadził działania informacyjne i promocyjne

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nadzorowała system kontroli i certyfikacji

W ramowych planach działań dla żywności i rolnictwa ekologicznego nie określono źródeł ich finansowania oraz wielkości ponoszonych nakładów finansowych na rolnictwo ekologiczne, nie określono też docelowych wartości wskaźników realizacji poszczególnych działań na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego. Zdaniem NIK może to mieć niekorzystny wpływ na prawidłowe i racjonalne wsparcie finansowe rolnictwa ekologicznego, a także na dokonywanie właściwej oceny skuteczności realizowanych przedsięwzięć.

Cele i osiągnięcia

Głównym celem ramowego planu działań dla żywności i rolnictwa ekologicznego na lata 2014–2020 był rozwój rolnictwa ekologicznego oraz rynku żywności ekologicznej, przy czym:

Średnioroczne tempo wzrostu wartości rynku miało być utrzymane na poziomie co najmniej 15%, aby w 2020 r. przekroczyć 210 mln euro

Liczba przetwórni miała się zwiększyć do ponad 700

Cele powyższe zostały osiągnięte. Wartość rynku żywności ekologicznej liczona w cenach detalicznych brutto została osiągnięta już w 2018 r. i wyniosła około 1,3 mld zł, natomiast liczba producentów zajmujących się w 2020 r. przygotowaniem produktów ekologicznych, w tym ich przetwórstwem wyniosła 1104.

Głównym celem ramowego planu działań dla żywności i rolnictwa ekologicznego na lata 2021–2030 jest natomiast rozwój produkcji ekologicznej oraz przeznaczenie do 2030 r. co najmniej 7% powierzchni użytków rolnych objętych systemem produkcji ekologicznej. Oznacza to podwojenie do 2030 r. powierzchni tych użytków rolnych w stosunku do roku 2019, tj. osiągnięcie ponad miliona hektarów tej powierzchni.

Wzrost w latach 2019–2022

Liczba producentów ekologicznych: z 20 144 do 22 882

Liczba inwentarza ekologicznego: z 538,9 tys. sztuk do 875,3 tys. sztuk

Powierzchnia ekologicznych użytków rolnych: z 507,6 tys. ha w 2019 r. do 554,6 tys. ha w 2022 r.

NIK zwraca jednak uwagę, że łączna powierzchnia ekologicznych użytków rolnych w ciągu czterech lat wzrosła jedynie o 9,3% - z 507,6 tys. ha w 2019 r. do 554,6 tys. ha w 2022 r. Zatem przy takim tempie wzrostu i nie w pełni prawidłowym funkcjonowaniu mechanizmu wspierania rolnictwa ekologicznego istnieje ryzyko nieosiągnięcia przyjętego w ramowym planie działań dla żywności i rolnictwa ekologicznego na lata 2021–2030 celu, czyli podwojenia do 2030 r. powierzchni ekologicznych użytków rolnych i osiągnięcia ponad miliona hektarów tej powierzchni.

Powierzchnia ekologicznych użytków rolnych w latach 2019-2022

Wnioski

Biorąc pod uwagę znaczenie rolnictwa ekologicznego dla strategii zrównoważonego rozwoju rolnictwa, a także dążenie do wzrostu konkurencyjności polskiego rolnictwa ekologicznego oraz uwzględniając wyniki kontroli, NIK sformułowała do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wnioski dotyczące:

Zintensyfikowania działań w celu osiągnięcia celu przyjętego w ramowym planie działań dla żywności i rolnictwa ekologicznego na lata 2021–2030, tj. podwojenia do 2030 r. powierzchni ekologicznych użytków rolnych i osiągnięcia ponad miliona hektarów tej powierzchni; Określenia w ramowych planach działań dla żywności i rolnictwa ekologicznego: źródeł ich finansowania oraz wielkości ponoszonych nakładów finansowych na rolnictwo ekologiczne, docelowych wartości wskaźników realizacji poszczególnych działań na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego; Opracowywania rocznych sprawozdań z realizacji ramowych planów działań dla żywności i rolnictwa ekologicznego, zawierających podsumowanie podjętych działań, analizę osiągniętych efektów i wskazanie kierunków poprawy realizacji poszczególnych działań, w celu skutecznego monitorowania i podejmowania adekwatnych przedsięwzięć do dalszego wsparcia rolnictwa ekologicznego.

Realizacja wniosków pokontrolnych

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały rozpoczęte prace nad aktualizacją ramowego planu działań dla żywności i rolnictwa ekologicznego na lata 2021-2030 w celu wprowadzenia informacji o źródłach finansowania poszczególnych działań oraz o stanie ich realizacji, a także w celu pozyskania danych służących do podsumowania i oceny tych działań.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zadeklarował także wzmocnienie nadzoru nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie zapewnienia terminowego wydawania decyzji w sprawie przyznania płatności ekologicznych i terminowej realizacji (wypłaty) tych płatności. Działania te mają ograniczyć ryzyka występowania tych nieprawidłowości, a w dłuższej perspektywie całkowicie je wyeliminować.

W kontekście już podjętych działań w ww. zakresie wdrożone zostały rozwiązania legislacyjne dotyczące przedłużenia terminów wydawania decyzji w sprawie przyznania płatności ekologicznych.