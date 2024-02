Niepłacenie podatków to tylko wykroczenie, ale puste faktury to już przestępstwo skarbowe

Przestępstwa skarbowe są związane z rozliczeniami podatków oraz innymi należnościami publiczno-prawnymi – takimi, jak na przykład cło czy akcyza, ale też na przykład z nielegalnym organizowaniem gier hazardowych. W grę wchodzą tutaj sytuacje, gdy podatnik umyślnie popełnia pewne nieprawidłowości przy rozliczaniu swoich podatków czy innych należności publiczno-prawnych i robi to na szkodę skarbu państwa.

Nie chodzi zatem o nieznajomość prawa podatkowego czy gospodarczego. To celowe, umyślne działanie podatnika.

Puste faktury to przestępstwo skarbowe

W praktyce najczęściej spotykanymi rodzajami przestępstw karno-skarbowych są przestępstwa związane z wykorzystywaniem w obrocie gospodarczym pustych faktur. To poważne zarzuty – zagrożone nawet kilkunastoma latami pozbawienia wolności – powiedział serwisowi eNewsroom.pl adwokat Łukasz Pilarczyk, partner w kancelarii Filipiak Babicz Legal, adiunkt w Zakładzie Prawa Karnego na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. – Z tego względu są to przestępstwa, na które przedsiębiorcy powinni zwracać wyjątkowo dużą uwagę. Często trudno wyjaśniać takie kwestie – bo polscy przedsiębiorcy nie zawsze w odpowiedni sposób dokumentują transakcje gospodarcze, w których biorą udział.

Zdarza się dość często, że po kilku latach od danej transakcji do przedsiębiorcy zgłasza się organ podatkowy i domaga się przedłożenia dokumentacji, która uzasadnia to, że rzeczywiście transakcja wskazana na fakturze się odbyła. Tymczasem często okazuje się, że po kilku latach od dokonania transakcji bardzo trudno jest wykazać, znaleźć dokumentację, która by potwierdzała, że rzeczywiście transakcja została dokonana.

Taką dokumentacją może być oczywiście odpowiednia umowa, zlecenia dotyczące wykonania usługi, protokoły – ale także korespondencja mailowa potwierdzająca, że do wykonania usługi doszło.

Wszyscy kontrahenci podejrzani z automatu

Może zdarzyć się, że nasz kontrahent brał udział – często całkowicie świadomie – w procederze wystawianie pustych faktur. Jeżeli organy podatkowe zweryfikują taką firmę jako potencjalnego przestępcę skarbowego, wówczas traktują wszystkich jego kontrahentów jako potencjalnych przestępców skarbowych. Dlatego wobec wszystkich tych podmiotów bardzo prawdopodobne jest prowadzenie kontroli podatkowej.

Zatem z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy, aby uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej, najważniejszy wydaje się zadbanie o odpowiednią dokumentację prowadzenia działalności gospodarczej, a także odpowiednie weryfikowanie swoich kontrahentów.

Kwestią absolutnie kluczową jest też to, aby w przypadku jakiegokolwiek kontaktu, bądź kontroli ze strony organu podatkowego skonsultować się od razu z profesjonalnym pełnomocnikiem. Nie warto czekać, aż dostaniemy informację, że jesteśmy wzywani w charakterze podejrzanego do prokuratury – bo to jest jednoznaczne z postawieniem zarzutów – tłumaczy Pilarczyk.

Foto: Freepik. Treść: eNewsroom.pl