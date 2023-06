Niemal 100 proc. pracowników chce pełnej jawności wynagrodzeń w firmach

Kopernikańska zmiana na rynku pracy

Dyrektywa, nad którą Unia Europejska kończy prace, ma na celu zwiększenie transparentności zarobków i likwidację luk płacowych między pracownikami. Oznacza to, że pracownicy nie będą mogli poznać dokładnych pensji swoich kolegów z zespołu, ale otrzymają informacje o średniej wynagrodzeniach na podobnych stanowiskach.

Zgodnie z opiniami ekspertów wygłoszonymi podczas debaty eksperckiej na Europejskim Kongresie Finansowym, porównanie "widełek" płacowych z konkurencyjnymi firmami będzie cenną informacją zarówno dla osób starających się o pracę, jak i dla tych, którzy rozważają zmianę pracy. Wyniki badań wskazują, że kluczowymi elementami dla pracowników są transparentność wynagrodzeń oraz pakiety benefitów.

Różnorodność i transparentność w polskim biznesie

Firmy w Polsce muszą konkurować nie tylko między sobą, ale również z zagranicznymi organizacjami o utalentowanych specjalistów. W związku z tym rośnie znaczenie różnorodności w zespołach oraz korzystania z potencjału imigrantów z różnych regionów świata. Dodatkowo, eksperci wskazują na konieczność aktywizacji zawodowej osób starszych jako szansę na utrzymanie równowagi na rynku pracy.

Zgadzają się jednak, że same wynagrodzenia i benefity już nie wystarczą. Firma musi zainwestować w ESG (środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny) aby być atrakcyjna dla poszukiwanych specjalistów. Takie podejście jest coraz bardziej wymagane przez klientów i inwestorów, którzy oczekują od przedsiębiorstw działań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Na koniec warto dodać, że polskie firmy mają trzy lata na dostosowanie się do nowych unijnych regulacji. To pokazuje, że przystosowanie do nowego systemu nie będzie łatwe, ale zdecydowanie potrzebne w świetle nowych wyzwań rynku pracy.

