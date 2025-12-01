Narodowy Test Zdrowia 2025: średni indeks zdrowia Polaków wzrósł do 65,9 proc.

W skrócie:

Średni Indeks Zdrowia 2025 wyniósł 65,9 proc., co jest najwyższym wynikiem w historii badania.

58 proc. badanych deklaruje długotrwałe problemy zdrowotne.

Wśród osób 18–24 lata aż 41 proc. zmaga się z przewlekłymi schorzeniami.

31 proc. młodych ocenia swoje zdrowie psychiczne jako złe lub bardzo złe.

Badanie Narodowy Test Zdrowia to największe w Polsce badanie samooceny zdrowia i stylu życia prowadzone przez Medonet. Tegoroczna, szósta edycja objęła 135 038 uczestników, którzy poznali swój indywidualny Indeks Zdrowia. Średnia wartość tego wskaźnika wzrosła do 65,9 proc., czyli o 4 punkty procentowe w porównaniu do pierwszej edycji z 2020 roku. To najwyższy wynik w historii testu, wskazujący na poprawę świadomości i dbałości o zdrowie wśród Polaków.

Najważniejszą kwestią jest jednak to, że pomimo postępów, ponad połowa badanych (58 proc.) doświadcza długotrwałych problemów zdrowotnych. Szczególnie niepokojąco przedstawia się sytuacja młodych dorosłych – w grupie wiekowej 18–24 lata, 41 proc. raportuje przewlekłe schorzenia. Z kolei zdrowie psychiczne młodych pozostaje alarmujące – 31 proc. ocenia je jako złe lub bardzo złe, co sygnalizuje istotne wyzwania w tym obszarze.

Jak wygląda stan zdrowia Polaków według najnowszego badania?

Indeks Zdrowia służy do kompleksowej oceny stanu zdrowia i stylu życia. Wzrost wyniku do 65,9 proc. oznacza poprawę, ale wciąż pozostawia miejsce na dalsze działania. Mimo poprawy, znaczna część respondentów boryka się z różnymi chorobami przewlekłymi, które wpływają na ich codzienne funkcjonowanie.

Choć średni Indeks Zdrowia rośnie, wciąż pozostaje poniżej pożądanego poziomu. Jednocześnie cieszy nas fakt, że aż 44 proc. osób uczestniczących w poprzednich edycjach podjęło konkretne działania na rzecz swojego zdrowia. To pokazuje realną sprawczość projektu i ogromną wartość edukacji zdrowotnej – podkreśla Anna Zimny-Zając, redaktorka naczelna Medonetu i przewodnicząca Rady Naukowej NTZ.

Dlaczego zdrowie psychiczne młodych jest alarmujące?

Młodzi ludzie coraz częściej zgłaszają problemy związane ze zdrowiem psychicznym. W raporcie aż 31 proc. osób w wieku 18–24 lata ocenia je jako złe lub bardzo złe. To wskazuje na potrzebę intensywniejszych działań profilaktycznych i wsparcia psychologicznego dla tej grupy społeczeństwa.

Jakie są rekomendacje wynikające z raportu?

Raport Medonet podkreśla konieczność dalszej edukacji zdrowotnej oraz działań na rzecz poprawy jakości życia, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia osób z przewlekłymi chorobami i młodych z problemami psychicznymi.

Kluczowe dane:

Liczba uczestników badania: 135 038 osób

Średni Indeks Zdrowia: 65,9%

Wzrost średniego indeksu o 4 punkty procentowe od 2020 roku

58% badanych z długotrwałymi problemami zdrowotnymi

41% osób w wieku 18–24 lata z problemami zdrowotnymi

31% młodych ocenia zdrowie psychiczne jako złe lub bardzo złe

Podsumowując: najnowsza edycja Narodowego Testu Zdrowia pokazuje wyraźną poprawę w samoocenie zdrowia Polaków, jednak nadal istnieją istotne wyzwania związane z przewlekłymi schorzeniami i zdrowiem psychicznym młodych. Raport zachęca do dalszych działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia i wsparcia osób potrzebujących.

Z pełnym raportem można zapoznać się na stronie Medonet.