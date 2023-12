Najlepszy sposób optymalizacji podatkowej to zespół

Krótka historia mojej działalności gospodarczej

Swoją działalność gospodarczą założyłem w 2017 roku w dwóch celach. Chciałem zwiększyć swoje dochody pochodzące z ówczesnej umowy o pracę. Drugim powodem była chęć działania na swoim i tworzenie własnych e-biznesów. Pierwszy cel szybko się zdewaluował, bo zrezygnowałem ze współpracy z Rankomat.pl, by poświęcić się całkowicie urzeczywistnianiu własnych projektów.



Pierwszym pomysłem "na swoje" było stworzenie własnej marki kosmetyków z kolagenem. Tego pomysłu nigdy finalnie nie wdrożyłem. Przerodził się on za to w sklep z kosmetykami i suplementami o tej samej tematyce. Dzisiaj Wybieramykolagen.pl to jeden z większych sklepów oferujących np. kolagen do picia czy czysty kolagen w żelu do twarzy.



Doświadczenia z tworzenia porównywarek usług finansowych i ubezpieczeniowych w pewnym momencie wykorzystałem do stworzenia rankingu oczyszczaczy powietrza - Ranking-oczyszczaczy.pl. Jest to wyjątkowy serwis w w tej kategorii. Jako jedyni w Polsce stworzyliśmy autorski lab, pozwalający testować oczyszczacze i nawilżacze. Po 5 latach pięknych doświadczeń sprzedałem projekt, by rozpocząć kolejny.



Aktualnie poza kolagenami mój czas pochłania porównywarka pomp ciepła - Pompy.app. Temat ten wydaje mi się atrakcyjny biznesowo i przede wszystkim stawia mi poprzeczkę znacznie wyżej. Oczyszczacze określa kilka parametrów. W pompach ciepła zbiór danych o konkretnym modelu zamyka się na ponad 150 rekordach. Projekt jest we wczesnej fazie. To co można zobaczyć teraz, to tzw. zaślepka. Tak nazywam serwis internetowy przygotowany do podjęcia pierwszych działań pozycjonujących, testowania kanałów reklamowych i pozyskania feedbacku od użytkowników. Ten projekt jeszcze kilka miesięcy będzie generował wyłącznie koszty...

Przychody - koszty = dochody

Podatki płacimy od dochodów. Wybrałem od początku rozliczanie na liniówce. Podatek od dochodów w wysokości 19% wydaje się być optymalnym. W międzyczasie Nowy Ład przyniósł dodatkowe 4,9% na ZUS. Dzisiaj z każdych 100 zł dochodu przekazuje 23,9 zł na sprawne działanie państwa. Przy 10000 zł dochodu to 2390 zł. Przy 100 tys. zł dochodu to już 23900 zł.



Początkowo myślałem, że jestem sprytny, gdy zwiększam koszty poprzez zakup lepszego komputera, wygodnego fotela czy nowszego samochodu finansowanego leasingiem. Wszystkie te rzeczy z pewnością mogą wspierać efektywność mojej pracy. Jednak takich kosztów nie da się generować bez końca. Co "sprytniejsi" przedsiębiorcy kupią jeszcze rower, w koszty wrzucą wszystko, co dla psa, który umila czas pracownikom, zainstalują w biurze klimatyzację, oczyszczacz i dobry ekspres do kawy. Należy mieć na uwadze to, że pewien katalog kosztów jest możliwy dopiero wówczas, gdy mamy choć jednego pracownika.

Czy pracownik to koszt?

Z punktu widzenia podatkowego wynagrodzenie pracownika to koszt. Jeśli pracując sam osiągałeś dochód w wysokości 10 tys. zł i zatrudnisz pracownika, którego wszystkie koszty pracy wynoszą 6 tys. zł, to obciążenie podatkowe zmniejszysz o 60%. Jednak nie to jest najważniejsze.



W mojej firmie aktualnie na różnych umowach pracuje 8 osób. Koszty ich pracy wynoszą około 50 tys. zł. Wracając do wcześniejszych wyliczeń te koszty zmniejszają mi podatki o ponad 10 tys. zł.



Nie to jest jednak najważniejsze. Każda członkini i członek zespołu to najlepsza inwestycja!



Zrozumiałem to decydując się na zatrudnienie pierwszej osoby, która pomogła mi rozkręcać sklep WybieramyKolagen.pl. Ten biznes rozwijał się bardzo powoli. Działo się tak przede wszystkim dlatego, że mogłem poświęcić na niego około 40% swojej uwagi. Nowy pracownik odciążył mnie z rzeczy, których nie chciałem już robić. Umożliwił poświęcić 80% przeznaczanego na projekt czasu na nowe rzeczy. Nowe produkty, reklamy, analizy, współprace i procesy pozwoliły w rok zwiększyć przychody o blisko 300%! Jeżeli założymy, że sprzedaż kolagenu generowała mi 20000 zł przychodu, to po roku było to już 80000 zł. Przyniosło to możliwość zatrudnienia kolejnej osoby. Ten zabiegł pozwolił mi przekazać część obowiązków temu doświadczonemu. Sam znalazłem czas na kolejny projekt.

Dzisiaj wiem, że każda nowa osoba po dobrym wdrożeniu uwolni nowe moce moje lub innych, co prowadzi z czasem do kolejnego wzrostu. Świadomie zapraszam do pracy studentów, doświadczonych specjalistów czy partnerów biznesowych, którzy pokrywają doraźne potrzeby realizacji wyspecjalizowanych zadań.

Rozwój zgodny z pasją

Lubię robić to, co mnie interesuje i sprawia mi radość. W ten sam sposób staram się dobierać zadania dla poszczególnych współpracowników. Stawiam na rozwój ich talentów i pasji. Dbając o zadania zgodne z predyspozycjami i zainteresowania umożliwiam zespołowi szybszy rozwój, zwiększam kreatywność i zaangażowanie.



Nie boję się szybkiego wzrostu kompetencji zespołu. Wręcz przeciwnie. Te dają możliwość poszerzania obszarów działania i dalej wdrażania nowych osób, które przejmują już zadania, które dla doświadczonego pracownika mogą wydawać się nudne.



W Wybieramykolagen.pl mamy ciekawe przykłady szybkiego poszerzania obszarów odpowiedzialności. Osoba, która została zatrudniona do pakowania paczek (dzisiaj proces logistyczny jest całkowicie obsługiwany przez magazyn zewnętrzny), aktualnie odpowiada za procesy obsługi klientów, zarządzania stanami magazynowymi, wdrażaniem nowych produktów na serwis internetowy, obsługą sprzedaży na platformie Allegro itd. Inny pracownik zatrudniony do pisania treści, ze względu na wykształcenie farmaceutyczne i chemiczne, rozbudowuje bazę wiedzy analizując badania na temat skuteczności kolagenów i substancji pomocniczych, które znajdują się w suplementach. To pozwala nam bardziej kompetentnie tworzyć opisy produktów i kategorii, przygotowywać wpisy blogowe czy w końcu układać rankingi kolagenów, które są kluczową wartością naszego sklepu. Wynik pracy powyższych osób możesz zobaczyć porównując np. kolagen do picia.

Optymalizując podatki zatrudniaj!

Mam wielką nadzieję, że zainspiruję choć jednego przedsiębiorcę do zmiany podejścia do optymalizacji kosztów. Możesz się dzisiaj zastanawiać nad ulgami, zmianą formy działalności, czy zakupem nowego auta, by podnieść swój społeczny status. Wierzę, że w wielu przypadkach to nowy pracownik będzie tym kosztem, który zwróci się ze znacznie większą nawiązką.



Uwierz, że przyjemniej płaci się podatki w kwocie 23900 zł niż 2390 zł.

Szybkiego wzrostu Twojego biznesu Ci życzę

Łukasz Rajzer, CEO Wybieramykolagen.pl

Foto: Canva Pro