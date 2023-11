Najemcy na celowniku. Jak bronić się przed egzekucją umowy najmu?

Umowa najmu często zawiera akt notarialny dobrowolnego poddania się egzekucji, który dla wielu najemców jest niezauważalnym, ale znaczącym zagrożeniem. Bez sądowej interwencji, wynajmujący może szybko wszcząć procedurę egzekucyjną w razie naruszenia umowy.

Najnowsze orzeczenie Sądu Najwyższego otwiera najemcom drogę do obrony.

To orzeczenie ma kluczowe znaczenie dla równowagi prawnej między najemcą a wynajmującym. Pozwala najemcom bronić się przed automatyczną egzekucją, co jest istotne w kontekście ochrony ich praw i interesów.

Adwokat dr Henclewski wskazuje, że najemcy często nie zdają sobie sprawy z pełnego zakresu konsekwencji podpisania aktu notarialnego. Wynajmujący, posiadając taki dokument, może bez problemu wszcząć egzekucję, co stawia najemców w niekorzystnej sytuacji.

Jednak według najnowszego wyroku SN, to wynajmujący musi udowodnić swoje roszczenia w procesie opozycyjnym.

Należy zastanowić się, jak te akty są przekazywane – co jest zdarzeniem uprawniającym wynajmującego do nadania klauzuli wykonalności i wszczęcia egzekucji przeciwko najemcom. Wielu z najemców nie zdaje sobie z tego sprawy, że są w takim momencie zdani na łaskę lub niełaskę wynajmujących i to sam wynajmujący jest sędzią w swojej sprawie. Dlatego najemcy powinni korzystać z zalet pozwu opozycyjnego i najnowszego wyroku Sądu Najwyższego. Wtedy to wynajmujący będzie musiał udowodnić swoje roszczenia – tłumaczy adwokat dr Tomasz Henclewski, Partner w Kancelarii Henclewski & Wyjatek w wypowiedzi dla serwisu eNewsroom.pl