Nadchodzi wyjątkowy halving bitcoina

Halving bitcoina to proces, w którym nagroda za wydobycie nowych bloków w sieci bitcoin jest zmniejszana o połowę. Jest to zaprogramowany mechanizm, który występuje co około cztery lata (co 210 000 bloków) w celu kontrolowania podaży nowych bitcoinów.

W rezultacie halving prowadzi do zmniejszenia tempa tworzenia nowych bitcoinów, co ma wpływ na ekonomię kryptowaluty.

Do tej pory halving zawsze wpływał pozytywnie na cenę bitcoina

Historycznie bitcoin doświadczał znaczących wzrostów cen w ciągu sześciu miesięcy następujących po każdym halvingu. Ta dynamika cenowa podkreśla reakcję rynku na zmniejszoną podaż nowych BTC, a rosnący popyt często windował w górę wartość tej kryptowaluty.

W ciągu pierwszych 150 dni po każdym z poprzednich halvingów liczba nowych adresów BTC wzrosła: o 83% w 2012 roku, 101% w 2016 roku, oraz o 11% w 2020 roku. Liczba adresów o wartości 100 dolarów i więcej (będąca wskaźnikiem liczby inwestorów detalicznych) – wzrosła odpowiednio o 12% w 2012 roku i 6% w 2020 roku. Natomiast w 2020 roku pozostała mniej więcej na tym samym poziomie 150 dni po halvingu. Z kolei liczba portfeli mieszczących ponad 1 milion dolarów (co jest wskaźnikiem instytucjonalnej aktywności inwestycyjnej), wzrosła o 1000% w 2012 roku, o 10% w 2016 roku i 43% w 2020 roku – mówi Richard Teng, CEO Binance, ekosystemu blockchain stojącego za giełdą kryptowalut.

Jak dodaje, są to niedoskonałe wskaźniki dynamiki adopcji (na przykład jedna osoba może utworzyć wiele portfeli), ale sugerują one kierunek i wielkość trendów powstałych w następstwie poprzednich halvingów.

Tegoroczny halving wypada w całej serii ważnych wydarzeń dla rynku krypto

Jednocześnie szef Binance podkreśla, że to, czy istnieje dalsza przestrzeń dla wzrostu cen, zależy od ogólnych nastrojów rynku, wskaźników adopcji i innych zdarzeń występujących w czasie halvingu. A tych nie brakuje i są one bardzo istotne.

Niedawne zatwierdzenia funduszy ETF opartych na bitcoinie już przyciągnęło miliardy dolarów do rynku kryptowalutowego. Dodatkowo, oprócz przełomu w zakresie ETF-ów, który pobudził zainteresowanie instytucji, innym ważnym trendem w kryptowalutach jest dziś boom na rozwiązania drugiej warstwy (layer-2) i aktywności DeFi w sieci bitcoin, napędzana przez popularność protokołu Ordinals i inskrypcji bitcoin - tłumaczy szef Binance.

Jak podkreśla Richard Teng, natychmiastowe zmiany cen w następstwie halvingu nie są zatem gwarantowane, a jego fundamentalne znaczenie uwidoczni się raczej w dłuższych trendach wartości, płynności, adopcji oraz pozycji i akceptacji kryptowalut jako klasy aktywów. Poza ceną BTC, halving może mieć długoterminowy pozytywny wpływ na cały ekosystem, przynosząc korzyści innym aktywom i projektom oraz stymulując budowę infrastruktury i innowacje produktowe w tej przestrzeni.

500 tys. dolarów do wygrania w konkursach Binance w ramach akcji „Halving Horizons”

W oczekiwaniu na nadchodzący halving bitcoina, Binance ogłosił niedawno specjalny program „Halving Horizons”, który oferuje uczestnikom szansę zdobycia nagród o łącznej wartości 500 tys. USD. W ramach programu można wziąć udział w różnorodnych konkursach i wyzwaniach związanych z rynkiem krypto. Każda aktywność promuje głębsze zrozumienie gospodarki kryptowalutowej i zachęca do aktywniejszego uczestnictwo w niej, jednocześnie podkreślając możliwości, jakie oferuje Bitcoin i inne kryptowaluty.

Nagrody od Binance można zgarnąć za takie czynności, jak m.in. rejestracja na platformie i przejście procesu weryfikacyjnego, przewidywanie ceny Bitcoina na platformie społecznościowej Binance Square, pierwsze użycie narzędzia Binance Convert - umożliwiającego natychmiastowe transakcje kryptowalutowe bez złożoności tradycyjnych systemów transakcyjnych, oraz Auto-Inwestycje - do konfigurowania cyklicznych zakupów kryptowalut, czy kupno BTC w walucie lokalnej.

