Nadchodzi era Device as a Service

Dane z publikowanych analiz i raportów jasno wskazują na duży potencjał drzemiący w tej formie finansowania urządzeń dla podmiotów biznesowych.

Rynek DaaS na świecie

Według Markets and Markets wartość globalnego rynku Device as a Service ma wzrosnąć z 50,3 miliardów USD w 2021 roku do 303,6 miliardów USD w 2026 roku.

Oznacza to roczny wzrost (CAGR) na poziomie 43,2%.

Z kolei dane z tegorocznego raportu Fortune Business Insights „Device as a Service market” wskazują, że światowy rynek dla tego rozwiązania zwiększy się aż pięciokrotnie w ciągu najbliższych 7 lat .

Dynamiczny wzrost rynku DaaS wynika z rosnącej potrzeby elastyczności w zarządzaniu zasobami IT.

Firmy praktycznie z wszystkich branż coraz częściej poszukują modeli operacyjnych, które minimalizują koszty, ale jednocześnie umożliwiają szybkie dostosowywanie infrastruktury do zmieniających się potrzeb.

Doskonale widać to po rynku niemieckim, który stanowi dla nas punkt odniesienia, jeśli chodzi o doświadczenia w implementacji tej usługi na polski grunt. W Europie, w szczególności w Niemczech, przyjęcie modelu DaaS przyspiesza, ponieważ przedsiębiorstwa szukają sposobów na optymalizację kosztów związanych z IT oraz chcą sprostać środowiskowym wymaganiom i regulacjom UE.

W samych Niemczech rynek ICT, według IDC, miał osiągnąć 275 miliardów USD do końca 2023 roku, a jego roczny wzrost wynieść 6,4% .

Perspektywy DaaS w Polsce

Polski rynek wynajmu sprzętu IT, w tym w modelu usługowego Device as a Service, również rozwija się w ostatnim czasie, chociaż jest wciąż na wczesnym etapie.

Zakup nowego sprzętu mobilnego (komputery PC) dla firmy wciąż pozostaje dominującym modelem finansowania. Przy czym warto zaznaczyć, że w przypadku smartfonów są one w aż 75% pozyskiwane w ramach umów z operatorami telefonii komórkowej. Wskazuje na to raport „Firmowe floty urządzeń mobilnych w Polsce” z tego roku.

Niemniej już ponad połowa dużych przedsiębiorstw oraz 44% średnich interesuje się wynajmem urządzeń oraz towarzyszącym mu dodatkowym usługom serwisowym jako alternatywną formą ich pozyskania do bieżącej działalności.

Polskie przedsiębiorstwa, zwłaszcza te z sektora MŚP, zaczynają dostrzegać korzyści z modelu DaaS. W sytuacji, gdy praca hybrydowa staje się nową normą i przy dużej fluktuacji pracowników, pozyskanie urządzeń mobilnych w ten sposób pozwala na optymalizację pod kątem liczby realnie wykorzystywanych w organizacji urządzeń.

Jeśli do tego dołożymy stabilność oferty, szybką naprawę lub wymianę uszkodzonych urządzeń, szereg dodatkowych usług MDM czy sezonowe promocje cenowe na wynajem topowych smartfonów, tabletów czy laptopów takich marek jak Samsung, Apple lub Google, to nie może dziwić wzrastające zainteresowanie tym sposobem finansowania.

Dlaczego DaaS zyskuje na popularności

Eksperci wskazują na cztery główne aspekty przemawiające za wynajmem w porównaniu do klasycznego modelu zakupowego czy leasingu.

Elastyczność. Wypożyczenie urządzeń w modelu DaaS pozwala firmom na szybkie skalowanie infrastruktury IT. Kosztowa przewidywalność. Stałe opłaty miesięczne ułatwiają przewidywanie kosztów związanych z technologią i ograniczają potrzebę wysokich inwestycji kapitałowych. Wynajem wraz z kompleksową obsługą pozwala odciążyć działy IT poprzez dostarczenie sprzętu zawsze gotowego do użycia. Zrównoważony rozwój i gospodarka cyrkularna. DaaS przyczynia się bowiem do zmniejszenia e-odpadów i śladu węglowego poprzez promowanie recyklingu, refurbishingu i ponownego wprowadzenia do obiegu urządzeń elektronicznych.

Według naszych wyliczeń firmy są w stanie zaoszczędzić nawet do 20% kosztów IT dzięki wynajmowi. Firmy coraz bardziej zwracają przy tym uwagę na zrównoważony rozwój, co w dużym stopniu wynika z regulacji UE.

DaaS wspiera ten kierunek, zapewniając możliwość optymalnego zarządzania cyklem życia urządzeń i ich odpowiedzialną utylizację.

Biorąc to wszystko pod uwagę, nie może dziwić, że coraz więcej firm na całym świecie dostrzega korzyści płynące z wynajmu sprzętu IT w modelu DaaS, a popyt na tego typu rozwiązania notuje tendencję wzrostową. Również w naszym kraju.

