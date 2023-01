Na ratunek włosom – wyjątkowy olej jojoba

Pozyskuje się go z niezwykłego, wiecznie zielonego krzewu. Ma niesamowite właściwości, potrafi działać cuda na włosach. Sam olejek jest jednak zupełnie niepozorny i przeźroczysty, przypomina budową ludzkie sebum. Poznajcie: olejek jojoba.

Naturalny nawilżacz

Pokochało go wiele kobiet za wspaniałe nawilżanie cery bez jej przetłuszczania czy jakiegokolwiek zapychania porów. Jojoba sprawdza się doskonale również na włosach. Jego główną zaletą jest to, że doskonale nawilża włosy. Olejek ten otula włos swoją ochronną powłoką, utrudniając ucieczkę cennego nawilżenia z włókna włosów.

Idealna ochrona włosów

Dodatkowo ta naturalna warstwa ochronna sprawia, że włosy stają się bardziej lśniące, elastyczne, mięciutkie w dotyku i zdecydowanie mniej podatne na wszelkie uszkodzenia.

Co ciekawe, jest to w zasadzie płynny wosk, bardzo odporny na wysokie temperatury. Dlatego nakładanie kosmetyków z zawartością olejku jojoba sprawia, że włosy są chronione również na przykład przed ciepłem suszarki.

Odżywienie zniszczonych włosów

Nawilżenie i ochrona to nie wszystko, co oferuje nam olejek jojoba. Olej ten zawiera w swoim składzie chemicznym cenne nienasycone kwasy tłuszczowe, fitosterole, witaminy A, E i F oraz skwalan. Witamina młodości E zdecydowania pooprawia wygląd i kondycję włosów. Olej z tak wieloma witaminami doskonale odżywia pasma. Poza tym działa naturalnie bakteriostatycznie, nie dopuszczając do podrażnień, łupieżu i nadmiernego wydzielania sebum, czyli przetłuszczania się włosów.

Znajdź go w maskach i odżywkach

Połączenie tego oleju z innymi wartościowymi substancjami to bardzo dobry pomysł. Dlatego jeśli chodzi o kosmetyki do włosów to na rynku można znaleźć wiele z olejem jojoba właśnie. Ale uwaga! Tutaj trzeba zachować czujność i kupować tylko profesjonalne kosmetyki fryzjerskie. Polecamy unikać niskiej jakości odżywek, masek czy serum z drogerii. Tam często na opakowaniu znajdziecie wielki literami napisane słowa, ale w samym składzie olejek jojoba będzie albo niewidoczny, albo gdzieś na szarym końcu. Dlatego stawiajcie na sprawdzone marki fryzjerskie, które mają dobre składy z wysoką zawartością olejku jojoba.