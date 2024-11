Na czym polega odwrócona hipoteka i kto ma prawo to wykorzystać?

Jak działa odwrócona hipoteka?

Odwrócona hipoteka to produkt finansowy, który działa odwrotnie niż kredyt hipoteczny. W tym modelu właściciel nieruchomości sprzedaje nieruchomość, a w zamian dożywotnio otrzymuje co miesiąc ustaloną kwotę od nabywcy. Co ważne, sprzedający może do końca życia zajmować sprzedaną nieruchomość – mieszkanie czy dom jednorodzinny. W efekcie odwrócona hipoteka nie pozbawia miejsca do życia, ale zapewnia dodatkowe środki, które można przeznaczyć na dowolny cel.

Osoby, które chcą skorzystać z odwróconej hipoteki, teoretycznie mają do wyboru odwrócony kredyt hipoteczny i rentę hipoteczną. Pozostaje to przy tym tylko teoria – mimo że już kilka lat temu weszły w życie przepisy umożliwiające oferowanie takich produktów, to do dziś żaden bank nie zaproponował odwróconego kredytu hipotecznego. Klienci mogą jednak skorzystać z renty hipotecznej – jest ona dostępna w ofercie funduszu Familiasa.pl.

Kto mógłby być zainteresowany usługą hipoteki odwróconej?

Aby skorzystać z odwróconej hipoteki, trzeba spełnić dwa warunki. Pierwszy dotyczy wieku, a drugi posiadania nieruchomości – mieszkania lub domu jednorodzinnego. Których seniorów odwrócona hipoteka powinna szczególnie zainteresować? Adresatami tego produktu są:

samotni seniorzy – ponieważ nie mają oni bliskich, muszą liczyć na siebie, a odwrócona hipoteka zapewnia im dodatkowe środki na utrzymanie;

seniorzy chcący realizować marzenia, np. podróżować po świecie – korzystając z odwróconej hipoteki, zyskują niezbędne fundusze;

seniorzy, którzy nie chcą sprzedawać nieruchomości – dla nich odwrócona hipoteka to sposób, aby obniżyć koszty życia i jednocześnie dożywotnio pozostać w mieszkaniu czy domu, z którym czują emocjonalną więź.

Jakie są korzyści i minusy odwróconej hipoteki?

Z perspektywy potencjalnego klienta odwrócona hipoteka zapewnia dodatkowe środki. To największa zaleta tego produktu. Wysokość kwoty otrzymywanej co miesiąc przez seniora jest wyliczana indywidualnie – zależy m.in. od jego wieku i płci oraz wartości nieruchomości. Jednocześnie klient nie musi obawiać się, że będzie musiał opuścić mieszkanie czy dom – zabezpiecza go wpis umieszczony w księdze wieczystej (w postaci np. prawa do użytkowania nieruchomości). W przypadku renty dożywotniej nie trzeba też martwić się remontami.

Chociaż odwrócona hipoteka ma wiele zalet, to oceniając jej opłacalność, trzeba uwzględnić też jej wady. W przypadku odwróconego kredytu hipotecznego od seniora będzie wymagany m.in. zakup ubezpieczenia nieruchomości, co może być sporym obciążeniem finansowym. Renta dożywotnia z kolei – w przeciwieństwie do odwróconego kredytu hipotecznego – nie jest odwracalna (senior nie może wycofać się z umowy, oddając środki, które otrzymał).

Foto: Pexels, treść: materiał partnera