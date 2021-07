Mopy parowe - dlaczego warto ich używać?

Jak działa mop parowy?

Chociaż na pierwszy rzut oka mop parowy wygląda niemal tak samo, jak ten zwykły, zdecydowanie podnosi komfort i efektywność prac domowych. Wyposażony w akumulator, najczęściej jest dostępny w kompletnym zestawie, obejmującym liczne akcesoria, w tym także końcówki, decydujące o wielofunkcyjności urządzenia. Jak działa mop parowy?

Nowoczesne mopy parowe, poza akumulatorem posiadają również wbudowany pojemnik, pompkę i grzałkę. Taki zestaw elementów pozwala kolejno zassać wodę, wtłoczyć ciecz na grzałkę i podgrzać do pożądanej temperatury. W przypadku modeli ARIETE czas nagrzewania wynosi zaledwie 12 sekund. Wszystko odbywa się wewnątrz urządzenia, dzięki czemu proces jest całkowicie bezpieczny dla użytkownika.

Mop parowy nie tylko ułatwia sprzątanie! Urządzenie ma wiele zalet

Mop parowy to najczęściej wielofunkcyjne urządzenie, które umożliwia nie tylko efektowne sprzątanie, ale także – dezynfekowanie i odplamianie różnych powierzchni. Co ciekawe – gwarantuje maksymalną efektywność bez konieczności wykorzystania detergentów, a dzięki szerokiej gamie dostępnych w zestawie akcesoriów, maksymalnie dopasuje się do Twoich potrzeb. Wśród najważniejszych zalet mopa parowego należy wymienić:

- łatwość przechowywania (urządzenie rozkłada się na części, a te znajdą swoje miejsce nawet w małym mieszkaniu);

- wielozadaniowość (dzięki licznym akcesoriom dodatkowym);

- maksymalnie krótki czas nagrzewania (mop parowy ARIETE jest gotowy do pracy w zaledwie 12 sekund);

- dokładne czyszczenie (woda jest podgrzewana do temperatury 85 stopni Celsjusza) i maksymalnie skuteczna dezynfekcja (mop parowy ARIETE usuwa do 99,9% bakterii i mikroorganizmów);

- możliwość wygodnej regulacji mocy urządzenia, czyli regulacji strumienia pary;

- możliwość pracy na jeden z dwóch możliwych sposobów – mop parowy możesz wykorzystać tradycyjnie lub jako podręczny generator pary. Takie rozwiązanie dodatkowo zwiększa funkcjonalność urządzenia.

Dobry mop parowy – jakie ma akcesoria?

Mopy parowe najczęściej są przewodowe, a sam kabel, dzięki odpowiedniej długości nie utrudnia obsługi urządzenia. Dzięki dodatkowym końcówkom i odpinanemu uchwytowi urządzenie czyszczące jest w stanie dotrzeć nawet w trudno dostępne zakamarki. Decydując się na mop parowy ARIETE możesz:

- skutecznie odplamiać zabrudzone powierzchnie w domu, mieszkaniu albo biurze;

- czyścić zarówno powierzchnie płaskie, jak i trudno dostępne miejsca (na przykład pod, za i pomiędzy meblami, na szafkach albo w okolicach kaloryferów);

- skutecznie i bezpiecznie czyścić dywany (dzięki głowicy trójkątnej, dostępnej w zestawie);

- czyścić tapicerkę – dotyczy to zestawów wypoczynkowych, krzeseł, foteli samochodowych i innych mebli z obiciem;

- skutecznie dezynfekować (dobre urządzenie usunie do 99,9% bakterii i drobnoustrojów);

- wygodnie sprzątać w kuchni i łazience;

Czy każdy może używać mopa parowego?

Mop parowy skutecznie czyści dywany, tapicerkę, glazurę i powierzchnie szklane. Doskonale sprawdza się w salonie, kuchni i łazience, a także – w samochodzie. Czy obowiązują Cię jakieś ograniczenia? I tak i nie. Tak, ponieważ nieumiejętne wykorzystanie mopa parowego może doprowadzić do spuchnięcia podłogi (zwłaszcza jeśli zdecydowałeś się na panele słabej jakości). Nie, ponieważ sprzątając umiejętnie (a więc – dopasowując moc wyrzutu pary do rodzaju powierzchni) nie narazisz nawet kiepskiej podłogi na uszkodzenia.