Milion na białko z konopi

Powołana niedawno do życia spółka East Hemp Proteins ma zająć się stworzeniem wysokoprocentowego izolatu białka roślinnego. Otrzymane fundusze posłużą do rozwijania technologii pozyskiwania z konopi skoncentrowanych protein o wysokiej zawartości aminokwasów.

- Z uwagi na coraz wyższe koszty klimatyczne i etyczne pozyskiwania białka pochodzenia zwierzęcego, widzimy ogromne zainteresowanie wegańskimi źródłami białka na światowych rynkach. Nasza ekspertyza w zakresie uprawy i przetwarzania konopi w naturalny sposób skierowała nas w stronę pozyskiwania białka z konopi włóknistych - mówi prezes East Hemp Group Piotr Pietras.

Według analiz zleconych przez firmę Cargill w ciągu najbliższych 3-4 lat, białko pochodzenia roślinnego będzie stanowić 10% całkowitego rynku białka. W kolejnych latach ten udział będzie nadal rósł, a według agencji badawczej Meticulous, w 2027 roku przewidywana całkowita wartość rynku białka roślinnego przekroczy 21 mld dolarów. Obecnie białko roślinne otrzymywane jest głównie z soi, zbóż i roślin strączkowych. Dołącza do nich konopia siewna, która stanowi doskonałe źródło białka. Jest to kolejny sposób na wykorzystanie tej wyjątkowo uniwersalnej rośliny, która dotąd tradycyjnie była wykorzystywana do pozyskiwania włókna i oleju, a ostatnio znajduje liczne zastosowania medyczne dzięki zawartym w niej kannabinoidom.

Inwestorzy z funduszu Platinum Alfa dostrzegli potencjał w badaniach nad wykorzystaniem białka konopnego prowadzonych przez East Hemp. - Zdecydowaliśmy się wesprzeć projekt przedstawiony przez East Hemp kwotą miliona złotych. Wierzymy, że ta inwestycja nie tylko przyczyni się do rozwoju technologicznego naszych partnerów, ale także pozwoli nam stać się częścią dynamicznie rozwijającego się sektora roślinnych źródeł białka spożywczego - skomentował Damian Andrzejewski z funduszu Platinum Alfa.

East Hemp Group koncentruje swoją działalność na inwestycjach i rozwijaniu technologii związanych z wykorzystaniem konopi siewnych. Począwszy od upraw aż po zaawansowane technologicznie zastosowania w przemyśle medycznym, spożywczym i budowlanym.

- Udało nam się zgromadzić w East Hemp grupę ekspertów w swoich dziedzinach, których łączy entuzjazm i wiara w przyszłość sektora konopnego. Naszą ambicją jest stworzenie grupy kapitałowej, która jest liderem europejskim w sektorze konopi siewnych - dodaje Piotr Pietras

Lubelska spółka planuje w najbliższym czasie pozyskać kolejne rundy finansowania, a także nie wyklucza akwizycji podmiotów już obecnych na polskim i europejskim rynku konopnym.