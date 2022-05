Mieszkanie bez wkładu własnego - co warto wiedzieć, przykłady, kiedy będzie można skorzystać z programu

Od 27 maja 2022 roku w ramach programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” udzielane będą gwarancje na całość lub część wymaganego wkładu własnego - nawet do 100 tys. zł. Do kogo skierowane jest „Mieszkanie bez wkładu własnego”, kto udziela gwarancji, co może być celem finansowania i jakie są limity?