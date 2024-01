Microsoft blokuje konta? Nie daj się nabrać!

Blokada konta Microsoft?

Oszuści w swoich wiadomościach informują o rzekomej blokadzie konta. Abyśmy w dalszym ciągu mogli z niego korzystać, musimy podać swoje dane do logowania. Wiadomość wysłana jest z prywatnego adresu e-mail, a witryna, do której prowadzą linki oczywiście jest fałszywa, chociaż wygląda łudząco podobnie do tej prawdziwej. To co się nie zgadza, to przede wszystkim adres URL.

Czym grozi podanie danych?

Wpisując mail i hasło narażamy się na bezpowrotną utratę swojego konta i dostępu do skrzynki mailowej. Oszust może wykorzystać je później do przesyłania kolejnych fałszywych wiadomości z naszego adresu mailowego. Firma Microsoft informacje odnośnie zabezpieczenia kont w swoim serwisie wysyła zawsze z oficjalnego adresu mailowego z domeny @accountprotection.microsoft.com.

Pamiętaj!

Nigdy nie podawaj swoich danych na nieznanych stronach

Nie klikaj w linki z podejrzanych wiadomości i nie otwieraj załączników

Niechciane maile zawsze oznaczaj jako SPAM i nie odpowiadaj na nie

Elwira Charmuszko, młodszy specjalista ds. cyberbezpieczeństwa CyberRescue

Foto: Freepik