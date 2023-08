Messenger wkrótce przestanie obsługiwać wiadomości SMS

Już 28 września 2023 roku komunikator Facebook Messenger zaprzestanie obsługi wiadomości SMS na Androidzie. Oznacza to, że użytkownicy, którzy do tej pory używali Messengera do wysyłania i odbierania wiadomości SMS, będą musieli zmienić na domyślną aplikację do obsługi wiadomości na swoim telefonie.