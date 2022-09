Masz kredyt frankowy? Skorzystaj z kalkulatora

Kalkulator frankowicza i porównywarka ofert kancelarii

Posiadacze kredytów w szwajcarskiej walucie mogą online za pomocą specjalnego kalkulatora frankowicza obliczyć, ile mogą wynieść ich korzyści, jeśli wygrają w sądzie z bankiem. Największe korzyści oczywiście można uzyskać dzięki unieważnieniu umowy frankowej.

Frankowicze mają także problemy z wyborem odpowiedniej kancelarii. Tutaj także pomocna może się okazać porównywarka ofert kancelarii frankowych Frankomat.com.pl.

Frankomat to miejsce, gdzie można zarówno obliczyć, ile można zyskać dzięki wygranej z bankiem, jak i porównać oferty ponad 30 wyspecjalizowanych w sprawach frankowych kancelarii z całej Polski. Wiemy, że zebranie ofert poprzez e-maile czy telefony jest niezwykle trudne i czasochłonne. Jeśli nawet się uda to porównanie nawet kilku ofert także zajmie Frankowiczowi sporo czasu. Dlatego też stworzyliśmy dwa narzędzia: kalkulator frankowy i porównywarka ofert - wskazuje Joanna z frankomat.com.pl.

Jak działa porównywarka ofert kancelarii frankowych?

Aby otrzymać wynik porównania ofert kancelarii frankowych wystarczy przejść przez 3 kroki.

Podstawowe dane o kredycie frankowym

W formularzu wystarczy podać takie dane z umowy o kredyt jak: nazwa banku, rok zaciągnięcia zobowiązania finansowego, kwota kredytu, czy informacja o całkowitej spłacie kredytu.

źródło: frankomat.com.pl

2. Dane o kredytobiorcy

Podaj najistotniejsze dane o kredytobiorcy. Jeśli preferujesz, aby Twoją sprawą frankową zajęła się kancelaria z Twojej okolicy, to podaj w formularzu kod pocztowy.

3.Wynik porównania

Po wypełnieniu obowiązkowych pól otrzymasz wynik porównania, czyli prezentację ofert najbardziej dopasowanych kancelarii specjalizujących się w prowadzeniu spraw Frankowiczów. Uzyskasz informację, która kancelaria może się zająć Twoją sprawą oraz ile kosztuje jej usługa prawna, określana często jako pomoc frankowiczom.

Kto wygrywa w sądzie? Frankowicz czy bank?

Statystyki nie kłamią. 9 na 10 spraw to wygrane kredytobiorców. Frankowicze najczęściej na drodze sądowej unieważniają umowy z bankiem. Nie ma co ukrywać, że to najkorzystniejszy sposób na rozwiązanie problemu frankowego.

Co oznacza unieważnienie? To nic innego, jak traktowanie umowy kredytowej, tak jakby jej nie było. Przy takim wyroku koniecznie jest oczywiście rozliczenie pomiędzy stronami umowy o kredyt. Kolejnym dobrym rozstrzygnięciem jest odfrankowienie kredytu. W tej sytuacji umowa pomiędzy kredytobiorcą, a kredytodawcą nadal obowiązuje, ale znikają z niej zapisy dot. klauzuli indeksacyjnej. Zmniejsza się saldo zadłużenia, a bank powinien dokonać zwrotu nadpłaconych rat.

