Mail od Allegro? Uważaj na fałszywy konkurs

Konkurs Allegro?

Na skrzynki użytkowników zaczęły spływać maile, które rzekomo mają pochodzić od Allegro. Z treści dowiadujemy się o wygranej wiertarki Makita. Żeby ją odebrać wystarczy kliknąć w załączony link i przenieść się do strony konkursu.

Na czym polega oszustwo?

Witryna, na którą przenieśliśmy się z maila, jest podrobiona. W kolejnym etapie “konkursu” przechodzimy do strony, zbierającej dane teleadresowe, które mamy podać pod pretekstem dostawy. Zniżka drogiego produktu, wynosząca 98%, może skutecznie zachęcić użytkownika do wpisania wszystkich niezbędnych informacji.

Na końcu pozostaje uzupełnić formularz płatności i wypełnić dane karty. Po co? Wygraliśmy wiertarkę, ale musimy jeszcze zapłacić za dostawę w wysokości 9 zł. Jest to niewielki koszt w porównaniu do wartości sprzętu, który właśnie zyskaliśmy.

Jednak tutaj pojawia się haczyk, który został sprytnie ukryty w drobnym druku pod podsumowaniem zamówienia. Okazuje się, że nie poniesiemy opłaty za dostawę, a w rzeczywistości włączamy płatną subskrypcję. Regulamin informuje o automatycznej płatności, pobieranej z konta co 14 dni w wysokości 47,99 €.

A co z wygranym sprzętem?

Niestety nie mamy co liczyć na otrzymanie jakiegokolwiek zamówienia. Mamy tutaj do czynienia z całkowitym oszustwem, w którym wszystkie kroki miały prowadzić nas do miejsca podania danych karty. W konsekwencji musimy liczyć się z cykliczną utratą środków.

Jak się chronić?

Przede wszystkim nie ufaj konkursom! Każda informacja o rzekomej wygranej, powinna zapalać czerwoną lampkę. W sieci pojawia się masa fałszywych rozdań, których wspólnym punktem jest konieczność wpłacenia 9 zł w ramach dostawy.

Weryfikuj nadawców wiadomości. Allegro nie rozdaje darmowych produktów. Jeśli wpadnie do Ciebie taki mail, możesz mieć pewność, że to oszustwo.

Nie klikaj w linki! To pierwszy krok, by uchronić się przed kradzieżą danych.

Nie podawaj danych karty na niezweryfikowanych stronach. Jeśli jednak już do tego doszło, a z Twojego konta zaczęły znikać pieniądze, prędko skontaktuj się z bankiem. Zastrzeż swoją kartę, w przeciwnym razie opłaty będą dalej naliczane.

Kornelia Giglok, specjalista ds. cyberbezpieczeństwa CyberRescue