Mac a bezpieczeństwo. Jak ochronić komputer przed przestępcami?

Ekosystem Apple często wybierany jest przede wszystkim ze względu na wysokim poziom bezpieczeństwa. Dostępność wbudowanych, bardzo skutecznych zabezpieczeń nie sprawia jednak, że twój komputer jest w stu procentach zabezpieczony przed cyberprzestępcami. To, na ile bezpieczne będą wasze pliki i dane, zależy również od ciebie. Jak więc skutecznie zadbać o ochronę przed złośliwym oprogramowaniem i złodziejami? W kolejnych akapitach zapoznasz się z najważniejszymi sposobami.

Regularne aktualizacje to podstawa

Wspomniane już firmowe zabezpieczenia od Apple są skuteczne, ale ich efektywność maleje wraz z czasem upływającym od daty premiery. By mieć pewność co do tego, że systemowe zabezpieczenia wystarczająco chronią twoje dane, powinieneś zadbać o ich aktualność. Na bieżąco śledź wszystkie aktualizacje i instaluj każdą z nich. Zaniedbanie tego aspektu może mieć fatalne konsekwencje i otworzyć cyberprzestępcom drogę do twoich plików.

Zainstaluj skutecznego antywirusa

Nawet aktualne zabezpieczenia systemowe mogą okazać się zbyt słabe w starciu z pomysłowością i umiejętnościami doświadczonego cyberprzestępcy. By możliwie jak najbardziej utrudnić mu działanie, powinieneś również zainstalować dobry program antywirusowy. Wśród aplikacji godnych zaufania i skutecznie chroniących dane zgromadzone na dysku Maca, warto wybierać aplikacje takie jak Intego Airo AV. Zabezpieczą one komputer przed takimi zagrożeniami jak oprogramowanie szpiegujące i szantażujące, keyloggery czy kradzież poufnych danych. Więcej informacji znajdziesz na stronach producentów tego oprogramowania.

Wybierz odpowiednią przeglądarkę

Drogę do twoich informacji, tożsamości i pieniędzy często otwiera przestępcom przeglądarka. Korzystając ze źle zaprojektowanych i nieodpowiednio zoptymalizowanych pod kątem bezpieczeństwa programów ryzykujesz naprawdę wiele. Powinieneś więc upewnić się, że przeglądarka, której używasz zapewnia wystarczający stopień ochrony. Pod tym kątem dość słabo wypada oczywiście systemowa przeglądarka Apple czyli Safari. Poza tym bez obaw nie możesz korzystać z Google Chrome. By mieć pewność co do bezpieczeństwa korzystania z internetu, wybierz programy takie jak Brave czy Opera. Za korzystaniem z nich przemawiają przede wszystkim wbudowane zabezpieczenia przed złośliwymi skryptami lub śledzeniem cię w sieci.

Blokuj reklamy i śledzenie linków

Jeżeli z jakiegoś powodu nie chcesz rezygnować z Safari lub Chrome, o swoje bezpieczeństwo online możesz zadbać również w inny sposób. Ochrona przed wspomnianymi w poprzednim akapicie zagrożeniami jest możliwa dzięki rozszerzeniom dostępnym dla popularnych przeglądarek. Dzięki takim skryptom zyskasz wydajną ochronę przed śledzeniem twojej aktywności. W ten sposób nie tylko lepiej zatroszczysz się o swoją prywatność, ale też zapobiegniesz ewentualnym wyłudzeniom danych i związanym z nimi problemami.

Korzystaj z dwuetapowej weryfikacji

W posiadanie twoich danych cyberprzestępcy mogą wejść nie tylko penetrując twojego Maca, ale też wykradając twoje hasła. Dlatego, niezależnie od zabezpieczenia samego urządzenia, powinieneś skorzystać z opcji dwuetapowej weryfikacji wszędzie tam, gdzie tylko jest to możliwe. Jest ona dostępna również w iCloud i włączysz ją z poziomu systemu operacyjnego (znajdziesz ją w zakładce Preferencje systemowe).

Wniosek jest oczywisty - ochrona danych na komputerze Apple wymaga zarówno skutecznych zabezpieczeń systemowych, jak i twojej czujności. Regularne aktualizacje systemu, instalacja skutecznego antywirusa i wybór odpowiedniej przeglądarki to podstawowe kroki, które powinno się podjąć. Blokowanie reklam i śledzenia linków oraz korzystanie z dwuetapowej weryfikacji dodatkowo wzmocnią bezpieczeństwo twoich plików i danych.

Foto: Freepik