Lotniska regionalne stały się motorem napędowym ruchu pasażerskiego

Już wyniki pierwszej połowy roku były optymistyczne i wskazywały na dynamiczny rozwój ruchu lotniczego oraz rosnące znaczenie i atrakcyjność regionalnych portów lotniczych. Przez pierwsze sześć miesięcy 2024 roku obsłużyły one ponad 16 mln pasażerów.

Z danych ZRPL wynika, że w pierwszym półroczu liderami wzrostów były lotniska w Poznaniu (+28 proc.), w Łodzi (+27 proc.) i we Wrocławiu (+19 proc.).

Do ZRPL należy 11 spośród 14 portów regionalnych – poza nim są Lotnisko Chopina w Warszawie, lotniska w Szczecinie, Radomiu i Zielonej Górze.

Zarówno dla Gdańska, jak i dla całej Polski jest to rewelacyjny sezon letni. Nie ukrywam, że się nie spodziewałem, że przy rosnących kosztach życia i wszędzie obecnym oszczędzaniu pasażerowie na rynku czarterowym tak nam dopiszą. My mamy w Gdańsku 45-proc. wzrost przy 15-proc. wzroście w ogóle ruchu pasażerskiego, tak że na czarterach mamy szaleństwo – podkreśla prezes lotniska im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. – Jak spojrzymy na inne lotniska w Polsce, również jest szaleństwo, tak że Polacy kochają odpoczywać za granicami. To widać też na rynku trójmiejskim, bo mamy mniej turystów krajowych. Stąd jest taki wniosek, że Polacy pokochali latanie do Turcji, Grecji i Egiptu przede wszystkim.