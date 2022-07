Ładowanie smartfona do 50 proc. w 4 minuty? Ultraszybkie ładowanie 180 W Thunder Charge od Infinix jeszcze w tym roku

Aktualnie zwykłe smartfony z technologią szybkiego ładowania wyposażone są w baterie z prądem ładowania w standardzie 1C do 3C, z kolei technologia 180W Thunder Charge pozwala na użycie baterii 8C o najwyższej obecnie dostępnej w branży wartości prądu ładowania dla baterii litowych. Dzięki nowej technologii szybkiego ładowania maksymalnie zmniejszono ryzyko przegrzania się baterii. Zastosowana przez Infinix, we współpracy z największymi na świecie producentami akumulatorów litowych, wieloelektrodowa końcówka wykazuje niższy opór wewnętrzny w porównaniu do konwencjonalnej jednoelektronowej struktury końcówki, która zmniejsza o ponad 50% opór wewnętrzny i wytwarza mniej ciepła.

Bateria w technologii 180W Thunder Charge wyposażona została w dwa ogniwa, w związku z czym moc ładowania każdego z nich wynosi tylko 90W, co również przekłada się na mniejsze nagrzewanie i większą żywotność. Ponadto użyte tu rozwiązanie automatycznego zasilania dwukierunkowego, pozwala zwiększyć żywotność baterii telefonu o 2% w porównaniu do innych telefonów posiadających baterie z podwójnym ogniwem - informuje producent.

Technologia automatycznego zasilania dwukierunkowego zmniejsza powierzchnię obwodu zasilania o 60%, co jednocześnie zwiększa precyzję układu scalonego i oszczędza miejsce. Ładowanie baterii w takim przypadku działa w oparciu o dynamiczne rozdzielanie, w którym trzy równoległe pompy ładunkowe zapewniają wysoki poziom przetwarzania, pozwalający osiągnąć wydajność konwersji ładowania na poziomie 99%, dzięki czemu zminimalizowane zostaje ryzyko przeciążeń i przegrzania.



Jak podaje Infinix s technologii 180W Thunder Charge zastosowano 111 mechanizmów zabezpieczających oprogramowanie i sprzęt, które mają chronić sam telefon, ładowarkę oraz jej kabel. Systemy ochrony bezpieczeństwa smartfonów uruchamiają się automatycznie w przypadku wystąpienia wysokiej temperatury, wyższego poziomu napięcia czy interferencji elektromagnetycznej, zapobiegając tym samym uszkodzeniu układu smartfona.

Dodatkowo w wejściach USB, chipach ładowarkowych, na baterii oraz innych miejscach wewnątrz urządzenia, zamontowano 20 czujników temperatury, dzięki którym ładowanie monitorowane jest w czasie rzeczywistym i wspomagane dodatkowo inteligentnym algorytmem regulacji temperatury, śledzącym wszystkie parametry. Tym samym podczas ładowania urządzenia temperatura smartfona ma wynosi poniżej 43 ℃, więc bateria będzie - jak zapewnia producent - ładować się zarówno szybko, jak i bezpiecznie, bez narażenia na nadmierne temperatury i szybsze zużycie.

Kabel ładujący w technologii 180W Thunder Charge wyposażony jest w czip szyfrujący Infinix, który zapewnia ultraszybkie ładowanie przy mocy wyjściowej 180W. Ma to znaczenie w przypadku, gdy do urządzenia podpięty zostanie inny kabel. Wówczas technologia 180W Thunder Charge w inteligentny sposób wykrywa maksymalny poziom transmisji mocy kabla i odpowiednio dostosowuje parametry. Dlatego w przypadku kabla bez czipa szyfrującego Infinix, w celu zapewnienia bezpiecznego ładowania, następuje automatyczne ograniczenie mocy do 60W/100W.

W 180W Thunder Charge zastosowano nowy materiał półprzewodnikowy GaN, pozwalający na pracę w rozmaitych środowiskach, w których temperatura przekracza 40°C. Można więc tu mówić o uniwersalnej technologii, w której zastosowano adapter kompatybilny z wieloma protokołami, który będzie się nadawał do szybkiego ładowania większości dostępnych na rynku urządzeń elektronicznych przy mocy do 100W - w tym telefonów komórkowych, tabletów oraz laptopów - również przy użyciu kabli od innych producentów.

Wspomniana technologia będzie pozwalała na zastosowanie dwóch oddzielnych trybów ładowania - Furious Mode (tryb intensywny) i Standard Mode (standardowy). 180W Thunder Charge ma zadebiutować we flagowym smartfonie marki Infinix Mobile w drugiej połowie 2022 roku.