Kupujesz pierwsze mieszkanie? Zobacz jakich błędów unikać

Kompleksowe podejście do wyboru lokalizacji

Stojąc przed decyzją o zakupie pierwszego mieszkania, warto spojrzeć na ten temat kompleksowo i zastanowić się nad różnymi aspektami codziennego życia. Chociaż cena nieruchomości jest istotnym czynnikiem, równie ważne są kryteria związane z rozwojem zawodowym, infrastrukturą miejską, poziomem wynagrodzeń i szeroko rozumianą jakością życia w danym mieście.

Młodzi ludzie poszukujący własnego mieszkania coraz częściej patrzą na takie lokum również jako na inwestycję. Decydują się na zakup nieruchomości, którą w przyszłości, w zależności od tego, jak potoczy się ich życie, będzie można bez trudu wynająć lub sprzedać z zyskiem. Kluczowe są wówczas atrakcyjna lokalizacja, optymalny metraż, a także dodatkowe udogodnienia typowe dla nowoczesnych osiedli. Największe możliwości na tym polu dają duże miasta – podkreśla Tomasz Stoga, prezes firmy PROFIT Development.

Największe metropolie jako magnes dla młodych

Dane GUS wskazują, że miasta, do których najchętniej przeprowadzają się młodzi ludzie, to przede wszystkim Warszawa, Wrocław, Kraków i Gdańsk. Co sprawia, że te lokalizacje są tak atrakcyjne?

Fot: PROFIT Development Hemara

Warszawa niezmiennie przyciąga osoby chcące budować karierę zawodową. Prężny rozwój gospodarczy, szerokie możliwości na rynku pracy, wysokie wynagrodzenia i nowoczesna infrastruktura działają jak magnes. Chociaż ceny mieszkań w stolicy utrzymują się na wysokim poziomie, wiele dzielnic prężnie się rozwija, są dobrze skomunikowane, a jednocześnie oferują przystępniejsze stawki za metr kwadratowy.

Wrocław, określany mianem „miasta spotkań", w raporcie brytyjskiej firmy konsultingowej Oxford Economics znalazł się w pierwszej setce najatrakcyjniejszych miast na świecie i jest liderem w Polsce pod względem jakości życia. Raport uwzględnia kilkadziesiąt czynników wpływających na satysfakcję mieszkańców.

Mniejsze miasta z perspektywami

Część osób wkraczających w dorosłość wybiera nieco mniejsze, ale charakteryzujące się dynamicznym rozwojem miasta. Takie lokalizacje również oferują atrakcyjne perspektywy, choć oczywiście na mniejszą skalę. Na czele tej listy znajdują się Lublin, Szczecin, Bydgoszcz, Olsztyn, Rzeszów czy Katowice.

Jeśli skupić się wyłącznie na kryterium zarobków, to zgodnie z danymi GUS w grudniu 2024 roku przeciętne wynagrodzenie brutto przekroczyło 10 tys. zł w trzech polskich miastach – Krakowie, Gdańsku i Warszawie.

Jak wybrać dobry moment na zakup?

Rozważając zakup pierwszego mieszkania, warto śledzić sytuację na rynku nieruchomości, aby wybrać odpowiedni moment na decyzję.

Oferta nieruchomości jest obecnie bogata i zróżnicowana, łatwiej więc znaleźć coś dopasowanego do indywidualnych preferencji. Od kilku miesięcy ceny utrzymują się na stabilnym poziomie, a w niektórych przypadkach można spotkać promocje niewidziane od dawna – wyjaśnia Artur Smoleń, dyrektor wrocławskiego oddziału PROFIT Development.

Eksperci zwracają uwagę, że rynek mieszkaniowy charakteryzuje się cyklicznością – okresy wzrostów cen przeplatają się z fazami stabilizacji lub korekt. Warto również pamiętać o dodatkowych kosztach związanych z zakupem i utrzymaniem mieszkania, takich jak opłaty eksploatacyjne, podatek od nieruchomości oraz potencjalne wydatki na remonty.

Na co zwrócić uwagę wybierając pierwsze mieszkanie

Przy wyborze pierwszego mieszkania kluczowe jest dopasowanie lokalizacji do indywidualnych potrzeb i priorytetów. Dla osób ceniących bliskość centrum i tętniące życie kulturalne najważniejsza będzie centralna lokalizacja. Z kolei dla rodzin istotna może być bliskość terenów zielonych, placówek edukacyjnych i opieki zdrowotnej.

Młodzi dorośli, nastawieni na rozwój i korzystanie z wielkomiejskiego potencjału, powinni zwrócić uwagę na:

Dostępność miejsc pracy w preferowanej branży

Poziom wynagrodzeń w stosunku do kosztów życia

Ofertę kulturalną i rozrywkową

Jakość transportu publicznego

Dostępność usług publicznych i komercyjnych

Potencjał inwestycyjny nieruchomości

FAQ

Które miasta w Polsce najszybciej się rozwijają?

Według Barometru Rozwoju Miast 2024 są to Kraków, Gdańsk i Wrocław.

Gdzie w Polsce są najwyższe zarobki?

Zgodnie z danymi GUS z grudnia 2024 roku, przeciętne wynagrodzenie brutto przekroczyło 10 tys. zł w Krakowie, Gdańsku i Warszawie.

Co poza ceną warto brać pod uwagę przy zakupie pierwszego mieszkania?

Lokalizację względem miejsca pracy, dostępność komunikacji miejskiej, infrastrukturę (sklepy, przychodnie, tereny rekreacyjne), potencjał inwestycyjny nieruchomości oraz jakość życia w danej dzielnicy.

Czy mniejsze miasta mogą być dobrą lokalizacją na start?

Tak, miasta takie jak Lublin, Szczecin, Bydgoszcz, Olsztyn, Rzeszów czy Katowice również oferują dobre perspektywy zawodowe, a koszt życia i ceny nieruchomości są w nich często niższe niż w największych metropoliach.